Sánchez comparecerá en el Congreso sobre la guerra en Oriente Medio el 25 de marzo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá ante el pleno del Congreso el próximo 25 de marzo para informar sobre la posición del Ejecutivo ante la guerra en Oriente Medio, según han informado a EFE fuentes parlamentarias.

Sánchez pidió el pasado viernes comparecer ante la Cámara baja para presentar las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo que se celebrará el próximo día 19 de marzo.