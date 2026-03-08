Irán ataca Kuwait y Baréin, Israel bombardea Irán y Líbano, y China pide una tregua

Irán afirmó en la madrugada de este domingo haber atacado bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, desatando incendios en infraestructuras clave entre las denuncias de escalada de países del Golfo Pérsico, en una jornada marcada por nuevas oleadas de ataques israelíes y la petición de China de un alto el fuego, según recoge EFE.

Israel continuó además con sus bombardeos en el Líbano, donde murieron al menos 25 personas en varios ataques, con el anuncio del Ejército israelí de que llevó a cabo un "ataque preciso" en Beirut contra comandantes para el Líbano de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní.

Irán lanza ataques contra Kuwait y Baréin

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informó esta madrugada del lanzamiento de una nueva oleada de ataques contra Israel y activos estadounidenses en Oriente Medio. La base estadounidense situada en Arifjan, Kuwait, fue golpeada con misiles de precisión, añadió el medio.

Paralelamente, Kuwait afirmó estar respondiendo a disparos de misiles y a una oleada de drones. Los ataques, según las autoridades, provocaron importantes incendios en el Aeropuerto Internacional de Kuwait y en la sede de la Institución Pública de Seguridad Social. Dos militares kuwaitíes murieron mientras realizaban tareas de seguridad, según el Ministerio del Interior.

Baréin informó por su parte de ataques iraníes cerca de una base militar estadounidense, que también desataron un incendio. "La agresión iraní tiene como objetivo una instalación cerca de Mina Salman", puerto que alberga una base militar estadounidense, dijo el Ministerio del Interior de Baréin en la red social X.

Países del Golfo Pérsico califican los ataques de escalada

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), una alianza de los seis Estados más ricos de la península Arábiga, calificaron de peligrosa escalada los ataques de Irán contra Kuwait y Baréin. El secretario general de la organización, Jasem Mohamed Albudaiwi, condenó "los nefastos ataques iraníes contra infraestructuras" de Kuwait y Baréin, y añadió que reflejan la "escalada de violencia" seguida por Teherán para "desestabilizar la seguridad y la estabilidad en la región".

Ello a pesar de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmara que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos a menos que sea atacado desde esos territorios.

Israel lanza una nueva oleada de ataques contra Irán

El Ejército israelí dijo haber atacado este sábado en la noche varios depósitos de combustible en Teherán que, según su versión, eran usados por las fuerzas armadas iraníes para "operar la infraestructura militar".

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron además haber atacado a aviones de combate iraníes F-14 en el aeropuerto de Isfahán. "Además, se atacaron sistemas de detección y defensa aérea que representaban una amenaza para las aeronaves de la Fuerza Aérea Israelí", indicaron en un comunicado.

Soldados de EE.UU. capturados, según Teherán

Varios soldados estadounidenses han sido capturados, afirmó el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, antes de acusar a Washington de mentir sobre sus bajas en el actual conflicto. Lariyani, jefe de Seguridad de Irán y figura clave del aparato político del país, no ofreció detalles sobre el número exacto de militares supuestamente capturados ni sobre el lugar donde habrían ocurrido los hechos.

Israel continúa su campaña de bombardeos en el Líbano

Al menos 25 personas murieron y varias resultaron heridas la noche del sábado al domingo en ataques atribuidos a Israel contra varias localidades del sur del Líbano y la capital, Beirut, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano. Son ya más de 300 los muertos en Líbano en esta guerra.

El Ejército de Israel afirmó esta madrugada que llevó a cabo un "ataque preciso" en Beirut contra comandantes para el Líbano de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní.

Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá afirmó que está manteniendo enfrentamientos directos con soldados israelíes cerca del municipio fronterizo de Aitaroun, situado al sur del país.

China llama a un alto el fuego

El canciller chino, Wang Yi, pidió un cese inmediato de las operaciones militares en Oriente Medio para "para prevenir una escalada y la expansión de la guerra".

En una rueda de prensa del Ministerio de Exteriores, Wang dijo que la guerra "nunca debería haber estallado" y no beneficia a ninguna de las partes, tras cumplirse una semana del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, matando al líder supremo de la nación persa, Alí Jameneí.