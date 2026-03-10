EEUU destruye 16 barcos con minas en Ormuz y amenaza con ataques "a un nivel nunca visto" a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Irán con ataques “a un nivel nunca visto” en el caso de que el país haya puesto minas en el estrecho de Ormuz, , una vía por la que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, además de exigir su retirada. "No tenemos informes de que así sea", ha matizado Trump. El mandatario ha añadido que EEUU ha atacado y destruido 16 barcos con minas en el estrecho.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró durante la madrugada del martes haber destruido "múltiples buques de guerra iraníes" cerca del estrecho de Ormuz, entre ellos 16 barcos minadores, en el marco de los ataques contra el país persa, al que acusan de haber amenazado "la libertad de navegación".

El Centcom informó del número de buques "eliminados" en un mensaje en X al que acompañó con un video que muestra diferentes ataques a naves, muchas de ellas pequeñas lanchas, y todos, a excepción de dos, amarrados a muelles.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Horas antes, el presidente Donald Trump había afirmado que las fuerzas estadounidenses eliminaron diez de estas embarcaciones.

El Comando Central presumió de que, gracias a los ataques que se han llevado en estos once días de conflicto, estaban "degradando la capacidad del régimen iraní para proyectar poder en el mar y acosar al transporte marítimo internacional".

"Durante años, las fuerzas iraníes han amenazado la libertad de navegación en aguas esenciales para la seguridad y prosperidad de Estados Unidos, la región y el mundo", añadió.

Los minadores han cobrado el protagonismo del relato relacionado con las hostilidades en Oriente Medio después de que dos personas cercanas a informes de inteligencia estadounidenses confirmaran a varios medios, entre ellos CNN, que Irán ha comenzado a colocar minas en el estrecho de Ormuz.

Contener precios

En una entrevista con Fox News, y también relacionado con el petróleo, Trump estaría evaluando "opciones adicionales" para contener los precios de la gasolina, que se han visto afectados por los bloqueos en el estrecho de Ormuz. "El presidente y su equipo de energía están observando de cerca los mercados, hablando con líderes de la industria, y el Ejército estadounidense está analizando opciones adicionales", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

La mayoría de las grandes bolsas europeas han ganado este martes más del 2% por el abaratamiento de los precios del petróleo y del gas alrededor del 10% después de que Israel y Estados Unidos afirmasen que la guerra con Irán podría terminar pronto.

Tras tres sesiones seguidas de pérdidas, Madrid lideró las subidas en Europa al ganar el 3,05%; el índice Euro Stoxx 50 (que recoge la evolución de medio centenar de las compañías de la zona euro con mayor capitalización) y Milán avanzaron el 2,67% cada uno; Fráncfort ganó el 2,39%; París el 1,79% y Londres el 1,59%.

Contribuyó a ese avance la bajada del barril de petróleo brent, que se cambiaba a menos de 90 dólares al terminar la sesión bursátil en el Viejo Continente al depreciarse cerca del 10% y negociarse a 89,38 dólares. El crudo West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, perdía el 15% y se negociaba a 80 dólares. La tarde de este martes, el brent había descendido hasta el mínimo de la sesión en 87,06 dólares, precio que implicaba una caída del 12,02 dólares respecto al cierre de la víspera (98,96 dólares).

El gas natural ttf, de referencia en Europa, perdía el 11,62% a esta hora y se cambiaba a 47,18 euros por megavatio hora. En la apertura bursátil había bajado al hasta ahora mínimo de la sesión, 46 euros, el 13,83% respecto al cierre del lunes (53,385 euros).

Además, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Lariyani, afirmó que el estratégico paso de Ormuz será un estrecho de paz y prosperidad para todos o de derrota y sufrimiento para los belicistas, en referencia a Estados Unidos.

El Pentágono confirmó que estudia "varias opciones" para futuras escoltas a navíos a través del estrecho de Ormuz, aunque no detalló cuando comenzarían estas operaciones en ese paso estratégico por el que pasa entre el 20 y el 25% de todo el comercio marítimo de hidrocarburos.

Israel no quiere una "guerra interminable"

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó este martes que su país no busca "una guerra interminable" con Irán y que esta acabará cuando, "a su debido tiempo", consulte con Estados Unidos el momento para ponerle fin.

En una rueda de prensa en Jerusalén con el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, de visita a Israel en plena guerra con Irán, Saar dijo que "se han conseguido grandes logros ya" dañando el programa nuclear iraní, su sistema de misiles y a objetivos del régimen de los ayatolás, pero no ha concretado por cuánto tiempo seguirá la ofensiva. "Ya hemos conseguido grandes logros y, a su debido tiempo, consultaremos con nuestros amigos estadounidenses cuando consideremos que es el momento adecuado para hacerlo. No buscamos una guerra interminable", dijo preguntado por cuándo acabará la guerra.

Saar pidió además a los países que den "un paso más allá" y corten "todos los lazos diplomáticos" con el régimen de Irán. "El canciller (alemán, Friedrich) Mertz tenía razón al afirmar que Israel está haciendo el trabajo sucio a todos. La comunidad internacional disfruta de los resultados de nuestras acciones, pero no siempre nos apoya", afirmó. Y recordó que Alemania lideró el proceso de designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista en la Unión Europea. "Encomiamos su liderazgo en Europa y en el mundo. Creo que ya es hora de que los países den el siguiente paso y corten todos los lazos diplomáticos con el régimen terrorista que usted mismo definió como sin legitimidad", le dijo a su contraparte alemán.

Y añadió que "hasta ahora, nadie, ni siquiera la gloriosa FINUL (la fuerza de la ONU en Líbano), ha hecho nada significativo para solucionar el problema" con la milicia chií Hizbulá.