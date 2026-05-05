Arriba charos de la tierra

Ver a Vito Quiles salir huyendo porque las amigas de Begoña Gómez la están defendiendo de su acoso se ha convertido en una de las imágenes de estos días. Unas amigas a las que se ha bautizado en redes con un nombre maravilloso: las Vito Killers.

Unas amigas a las que toda la ultraderecha y el PP, valga la redundancia, no han tardado en insultar con el apodo de moda en la machosfera a las mujeres luchadoras: Charos.

Cómo habrá sido esta gota que colma el vaso del acoso que hasta la periodista María Rey, presidenta de la APM, Asociación de la Prensa de Madrid –una organización poco sospechosa de izquierdista– tuvo que denunciar desde el mismísimo epicentro del mal, Telemadrid, que un activista como Quiles está poniendo en riesgo la dignidad de los periodistas de verdad. En palabras de la propia María Rey: “Es un activista, no es un periodista”. María, tras estas declaraciones, pasará a engrosar la lista de Charos, esas mujeres de mediana edad de tendencia progresista y feminista, normalmente sin hijos, que llevan el pelo teñido de rojo o morado.

El término Charo para insultar a un colectivo de mujeres que luchan por sus derechos, y –no lo olvidemos– también por los nuestros, es una importación. Parece que en este caso lo de la “prioridad nacional” no se aplica. De hecho, es un término mal importado, una mala copia de las llamadas Karen de EEUU, unas señoras blancas racistas que sólo luchan por sus privilegios frente a las mujeres progresistas españolas que tanto miedo les dan a los machistas patrios. Una vez más, el programa político de la ultraderecha española se basa en plagiar, en lo que se podría llamar “hacerse un Lucía Etxebarria”, todo lo que hayan hecho antes sus hermanos mayores de Zumosol de la alt-right norteamericana.

El partido de ultraderecha España 2000 las llegó a dedicar un artículo hace unos años llamado: “Conoce a tu enemigo: las Charos” donde ponen en valor el valor de estas mujeres para enfrentarse a los misóginos y donde se llegaba a decir que: “no podemos bajar la guardia ante la Charocracia que nos oprime”. Una declaración de intenciones de su fragilidad masculina herida que haría las delicias de Sigmund Freud.

Pero, como siempre, “unos agitan el árbol y otros recogen las nueces”, y los manifiestos y las burlas machistas en redes ya han pasado de las palabras a los hechos. De los insultos ya se han pasado a amenazas más concretas, como las pintadas realizadas hace unos años en la sede de la revista feminista Pikara Magazine en las que amenazaban a sus integrantes con frases como: “Ok, Charos” o “Fuera Charos de nuestros barrios”.

Pero Charo ya le ha dado la vuelta al marcador y está pasando de convertirse en insulto en motivo de orgullo y satisfacción.

Está haciendo el mismo recorrido inverso que realizó el insulto de “Perro” al presidente del gobierno Pedro Sánchez, o el insulto “maricón” dedicado al colectivo homosexual: una apropiación orgullosa del término. Muchas mujeres están empezando a reivindicarlo como una medalla, incluso algunas periodistas crearon el hashtag #JeSuisCharo en redes sociales para apropiarse de esta forma peyorativa de denigrarlas.

El partido político Adelante Andalucía ha ido incluso más allá y con el eslogan “Adelante Charos de Andalucía” ondea el Charismo por bandera para plantarle cara a la ultraderecha en las próximas elecciones autonómicas andaluzas. Su líder, Mariví Serrano, candidata por Córdoba y con el pelo teñido de rojísimo, se presenta sin complejos de esta manera en un vídeo de presentación de la campaña que pide a las mujeres que participen en política sin miedo a las intimidaciones machistas:

“Hola, soy Mariví, bueno Charo pa los fachas, a día de hoy soy muchas cosas: profesora, feminista, activista…Que una mujer joven de 60 años como yo, se presente a política, es algo que molesta mucho a los fachas, sobre todo a esos que por internet nos llaman Charo. Charo por aquí, Charo por allá…¿Pero a ti qué te pasa con las mujeres? Os digo una cosa, no me voy a acobardar porque unos cuantos fachas me insulten. Sí, me voy a presentar, soy una Charo. Y me voy a presentar para pararle los pies a la ultraderecha. Así que: Adelante Charos de Andalucía”.

Y remata el vídeo con un fondo de animal print de leopardo. Orgullo Charo.

A las ‘Charos’ no se les perdona que estén siendo el dique de contención de la ultraderecha en las calles, en las administraciones e incluso en los partidos políticos de izquierdas

A las Charos como Mariví no se les perdona que estén siendo el dique de contención de la ultraderecha en las calles, en las administraciones e incluso en los partidos políticos de izquierdas. Un término que ya tiene más de 15 años, se podría decir que es vintage, y que acredita que la lucha de estas mujeres está surtiendo más efecto que los esteroides para encoger los testículos del testosteronismo patrio.

Esa es la reivindicación: frente al machismo, más Charismo.

Desde aquí nos apuntamos al Charismo como filosofía de vida.

Teñido a teñido hasta conseguir la victoria final.

Circula por Bluesky un meme maravilloso de LaLali con texto de MarisaSolo muy ilustrativo y que es la fuente de inspiración para titular y escribir este artículo: es una imagen de la gran Rocío Jurado, con todo su pelo teñido y cardado, sus uñas largas rojas, sus joyas y su poderío, disfrutando de una copa de vino junto al lema: “Arriba Charos de la Tierra”.