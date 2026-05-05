La Xunta ocultó 20 fuegos al día durante la ola de incendios de agosto de 2025

El viernes 1 de agosto de 2025, a las 23:04 horas de la noche, comenzó en Vilardevós, en la parroquia de Terroso (Ourense), un incendio que quemaría 563 hectáreas. Fue el primer gran incendio (los que superan las 500 hectáreas) de una ola que se extendería exactamente durante todo el mes, hasta que el domingo 31, al mediodía, la Xunta dio por extinguidos los tres últimos que quedaban pendientes.

Por el medio, como se puede comprobar en los datos oficiales obtenidos por Praza.gal al amparo de la Ley de Transparencia, en ese mes de agosto ardieron 113.700 hectáreas en un total de 655 incendios distintos (en el resto del año solo se quemaron otras 5.000 hectáreas en otros 820 incendios). Sin embargo, durante ese mes de agosto la Xunta solo fue informando de 54 incendios, ocultando información de los restantes 601, una media de 20 al día.

El día en el que se registró el comienzo de un mayor número de incendios fue el 5 de agosto, con 37 fuegos distintos. Pero en esa jornada y en las siguientes la Xunta solo divulgó información de cuatro de ellos, en Mondariz (Pontevedra), A Fonsagrada (Lugo), Ponteceso y Camariñas (A Coruña).

Ese día, a comienzos de agosto, ni siquiera se podía hablar aún del descontrol de la situación que se registró una semana más tarde, ya que en lo que iba de mes solo se había informado de un total de diez incendios, incluidos los de esa misma jornada, en la que el muy incompleto parte oficial de la Xunta divulgado a media tarde solo informaba de que en toda Galicia había dos incendios activos, dos estabilizados y dos controlados.

Una ocultación que responde a la política informativa aplicada por el PP desde su retorno a la Xunta en 2009. Fue entonces cuando, alegando diferentes razones, decidieron informar públicamente solo de los incendios que superen las 20 hectáreas y, por debajo de esa superficie, los que pongan en riesgo zonas habitadas o espacios naturales protegidos.

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Este procedimiento informativo evitaría informaciones alarmistas sobre docenas o incluso cientos de incendios ardiendo por toda Galicia al mismo tiempo, como ocurrió durante la ola de 2006. Pero en años como el pasado, con incendios de muy gran tamaño desarrollándose de forma simultánea al tiempo que seguían saltando nuevos fuegos por todo el país, el silencio informativo impidió conocer la sobrecarga de trabajo de los dispositivos de emergencias y propició informaciones sobre la frustración de ciudadaría que no obtenía ninguna respuesta a sus avisos de nuevos focos.

La ocultación de datos sobre los incendios viene siendo sistemáticamente rechazada por las fuerzas de la actual oposición, colectivos ambientalistas y también el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, que reclamó al Gobierno gallego durante a ola de incendios de agosto de 2025 más transparencia con la información sobre los incendios.

El Colexio reclamó también que "además de comunicados de prensa, se fortalezca también la información sistematizada en formatos abiertos, que permitan reutilizar y comparar los datos", como exige la Ley de Transparencia. Esa información en formato abierto y reutilizable es ahora ofrecida por Praza.gal.