Villarejo, condenado a 3 años y medio de cárcel por revelar datos de una asesora de Podemos

La Audiencia Nacional ha condenado al excomisario José Manuel Villarejo a tres años y medio de cárcel por acceder indebidamente y distribuir a dos medios de comunicación el contenido de la tarjeta de un móvil robado en noviembre de 2015 a Dina Bousselham, exasesora de Podemos y del exlíder de este partido Pablo Iglesias.

Villarejo ha sido condenado como autor de un delito de revelación de secretos de particulares con difusión a terceros, cometido por funcionario público, por un caso del que finalmente quedaron fuera dos periodistas, el director y el subdirector de Interviú Alberto Pozas y Luis Rendueles, a quienes otorgaron el perdón las acusaciones ejercidas por Bousselham e Iglesias.

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