"¿Qué hago con mis gallinas?": la gripe aviar también pone en alerta a los corrales de autoconsumo

“¿Qué hago con mis gallinas?”, es una pregunta que reciben constantemente en las últimas semanas los veterinarios avícolas, especialmente entre las personas que tienen unas cuantas para autoconsumo en el corral de su casa del pueblo. Estos profesionales les recuerdan que la medida del confinamiento es importante (y obligatoria) en todo tipo de explotaciones, porque el virus no entiende de tamaño y puede llegar a cualquiera. Se trata de proteger sus gallinas y de contribuir también a frenar la expansión de la enfermedad, porque si se infectan unas aves domésticas por contacto con un ave silvestre, después el virus puede, por ejemplo, alcanzar una granja comercial cercana a través del calzado o las herramientas. Y allí el impacto económico es total: se sacrifican todas las aves.

Estos días, en los corrales y fincas donde tienen algunas gallinas para autoconsumo, una costumbre extendida y arraigada en el mundo rural, se improvisan medidas de seguridad cuando no hay posibilidad de encerrarlas asegurando que no tendrán ningún contacto con aves silvestres. Son días de mallas pajareras o redes para evitar que accedan al corral aves ajenas, y de extremar la precaución para garantizar que el agua y la comida que reciben está protegida. “Las pequeñas explotaciones de autoconsumo se encuentran igualmente afectadas porque el riesgo de contagio es el mismo para esas aves. Sin embargo, seguramente existirán problemas por la falta de instalaciones adecuadas para confinarlas y para llevar a cabo medidas de bioseguridad que en explotaciones profesionales se hacen rutinariamente”, explica a infoLibre un veterinario avícola de Castilla y León.

Esta crisis ha puesto el foco en un requisito legal que todavía muchas personas ignoran o temen: cualquier gallinero, aunque sea de solo cuatro aves para autoconsumo, tiene que estar registrado. “Es un trámite sencillo que no le supone nada a la persona y que es fundamental, especialmente en un momento como este”, ha indicado a infoLibre otro de los veterinarios avícolas consultados. El riesgo de contagio ahora mismo es muy alto por la cantidad de focos notificados a nivel europeo y por la coincidencia de estos con un momento de enorme actividad migratoria. Ahora que va a comenzar el invierno muchas aves atraviesan España en su camino hacia el sur. Preocupan especialmente las aves acuáticas, porque resisten bien el virus y lo diseminan de manera notable por tanto. Por eso hay especial precaución cerca de los humedales, donde se paran a reposar.

“Además cuando bajan las temperaturas el virus sobrevive muy bien en el ambiente, de manera que se dan todos los elementos para que el riesgo sea muy alto”, explica a este periódico Ana María Carvajal, catedrática de sanidad animal en la Universidad de León. La experta reconoce que para las explotaciones pequeñas puede ser una medida incómoda, pero llama a comprender que es “temporal y en aras de un bien generalizado que es minimizar el riesgo de transmisión de este tipo de virus”.

El impacto económico, si se confirma la gripe aviar en una explotación, “es mucho mayor cuando entra en un negocio grande”, porque el contagio es una explosión y se tienen que sacrificar todas las gallinas. “Y hay que recordar que muchos pueblos tienen en la ganadería su sustento, que es una de las principales formas de fijar población en el medio rural, por lo que el perjuicio sí es muy llamativo aunque se indemnice”, señala Carvajal.

Algunos de los veterinarios avícolas consultados consideran que la medida del confinamiento no solo es necesaria sino que ha llegado tarde. “Se debería haber tomado antes, porque ya existían muchos casos en Europa, deberían haberse anticipado, porque ya existían varios focos en España antes de que entrara en vigor”, apunta uno de ellos. Y otro compañero añade: “Llevamos meses oyendo sobre aves muertas en parques, humedales, y las medidas no se han establecido hasta que ha saltado un foco que ha afectado a un elevado número de gallinas con su posterior sacrificio”.

Gallinas estresadas y merma en la producción

España supera el centenar de focos de gripe aviar en aves silvestres en lo que va de año Ver más

Las gallinas de los corrales particulares no son las únicas que no están acostumbradas a vivir siempre bajo techo. Las camperas, que son comerciales pero están acostumbradas a estar al aire libre a diario, también sufren las consecuencias de una medida como el confinamiento decretado. “Cuando no las dejas acceder al parque están más estresadas y entonces puede haber problemas de comportamiento, picaje, canibalismo, merma en la producción”, advierte José Carlos Terraz, presidente de AviAlter, la Asociación Profesional de la Avicultura Alternativa.

Terraz hace hincapié en que, aunque una granja campera puede cumplir perfectamente las medidas decretadas, estas “no salen gratis”. “Es decir, todo el mundo debe ser consciente, el legislador también, de que esto supone un problema para las gallinas que tienen adquirido el hábito de salir al parque”, indica. Y recuerda un punto que ya tiene que ver con el consumidor: “Que las gallinas salgan es uno de los valores del sistema; cuando un consumidor compra huevos de gallinas camperas o ecológicas cuenta con que acceden al exterior. Ahora mismo no pueden salir y eso es una merma de los valores de esa producción”. El profesional alerta sobre cómo la comunicación de esta crisis y de las medidas tomadas afecta también a la percepción del consumidor a la hora de elegir su compra de huevos, que todos los expertos recuerdan que son completamente seguros igual que la carne de pollo.

Los huevos camperos, no obstante, mantendrán su categoría independientemente del tiempo que dure el confinamiento. Según una normativa europea, modificada en 2023, los huevos pueden seguirse comercializando con esa categoría cuando haya una restricción temporal al movimiento como la actual a nivel de la Unión Europea. AviAlter, que es la asociación profesional que promueve la avicultura respetuosa del bienestar animal y difunde los beneficios de los huevos producidos bajo ese sistema, pide que estas medidas sean “por el tiempo estrictamente necesario”, para limitar las consecuencias en las granjas alternativas.