España supera el centenar de focos de gripe aviar en aves silvestres en lo que va de año

España ha superado el centenar de focos de gripe aviar de alta patogenicidad en aves silvestres en lo que va de año, con ocho casos detectados en la última semana en zonas de Castilla y León, Navarra y Aragón.

Además, el pasado viernes se confirmó el sexto foco en aves cautivas, en este caso en la localidad de Posadas (Córdoba), mientras en aves de corral se han declarado 14 focos en lo que va de año, el último el 20 de octubre en Ataquines (Valladolid), según el Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve).

La mitad del centenar de focos en aves silvestres se ha detectado en el último mes, lo cual ha llevado a incrementar las medidas de prevención en granjas.

De hecho, la semana pasada el Gobierno central decretó el confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre para evitar el contacto con aves silvestres que puedan estar infectadas. El ministro Luis Planas hizo un llamamiento a la "serenidad" y al "rigor" la semana pasada en relación con este tema.

El confinamiento de las aves

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tomaba esta decisión ante el incremento del riesgo de expansión de la enfermedad. La orden afecta también a las explotaciones ecológicas, de autoconsumo y las que sus productos sean destinados a la venta directa al consumidor final.

De esta manera, ha quedado prohibida la cría y el mantenimiento al aire libre de aves de corral y otras cautivas. Sin embargo, las autoridades podrán permitirlo en caso de que no sea posible de otra manera, bajo una serie de condiciones.

Por otro lado, en el caso de que no sea posible el confinamiento de la granja, se podrá autorizar la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres. Además, se tendrá que alimentar a las aves en el interior del recinto.

Además, queda prohibido criar patos y gansos con otras especies de aves de corral y suministrar agua a las aves de corral procedente de depósitos de agua a los que puedan acceder aves silvestres, salvo que el agua esté tratada. Tampoco está permitida la presencia de aves de corral o cautivas en centros de concentración de animales como certámenes ganaderos, exhibiciones y celebraciones culturales. Sin embargo, las autoridades pueden aceptar estas concentraciones si las aves provienen del mismo municipio o región, además de que la evaluación del riesgo sea favorable.

En relación con las sanciones, el incumplimiento o la falta de colaboración con las autoridades en estas medidas preventivas lleva consigo sanciones económicas que abarcan desde los 600 euros a los 1,2 millones de euros, según la gravedad, según estipula la Ley de Sanidad Animal.

Las infracciones consideradas como muy graves tiene una multa de entre los 60.001 a 1.200.000 euros, mientras que para las graves la horquilla es de entre 3.001 y 60.000 euros. Se considera una infracción de este último tipo la falta de comunicación de la muerte del animal de producción, cuando esté exigida por la normativa aplicable o la falta de notificación por los mataderos de las entradas y sacrificios de animales procedentes de zonas afectadas por una epizootia.

En cuanto a las infracciones leves, estas se sitúan entre los 600 y 3.000 euros, o un apercibimiento.