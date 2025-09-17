La gripe aviar y el virus de la lengua azul ponen en jaque a la ganadería española

Un brote muy agresivo de gripe aviar aterrizó este verano en España y ha complicado a la ganadería española aún más una temporada en la que el virus de la lengua azul ya estaba causando estragos sobre la cabaña ovina y bovina. Más de 100.000 aves de granja han sido ya sacrificadas desde julio debido a la gripe aviar y todas las comunidades salvo Cataluña, Valencia y Canarias tienen positivos en lengua azul.

Los dos virus no tienen conexión alguna, y se expanden y se contagian de manera completamente diferente. El de la lengua azul está mucho más extendido y es más difícil de contener, pero tiene una mortalidad relativamente baja, no puede saltar a humanos y los animales infectados no se ejecutan. La gripe aviar por ahora solo se ha confirmado en cuatro granjas del país, pero es una enfermedad de gran impacto económico porque supone sacrificar a toda la explotación y hay riesgo de que se infecten los trabajadores.

Un alto cargo del Ministerio de Agricultura ha explicado este miércoles a la prensa que llevan "un mes malo" por la combinación de los dos virus, especialmente por el avance de la gripe aviar, que "supone un problema de salud pública para las personas y el cierre del mercado" avícola. "No esperábamos estos focos de verano, pero nos consuela que otros países están igual. No creo que ningún país europeo pueda decir que está mejor que nosotros", ha declarado.

La gripe aviar está en España en su peor momento desde febrero de 2023, la última vez que se detectaron casos en granjas. Sí que ha habido desde entonces positivos en aves salvajes silvestres (24 focos en 2024 frente a 31 en 2025), pero las medidas preventivas habían conseguido proteger las explotaciones.

¿Qué ha cambiado? Ursula Höfle, investigadora del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos IREC-CSIC, explica que estos días se ha producido "la tormenta perfecta": una llegada masiva de aves migratorias del norte de Europa, una época seca que aglutina a todas las aves en humedales y que las aves nacidas este año son todavía jóvenes y no tienen inmunidad frente a la gripe.

La lengua azul, por su parte, se ha expandido rápidamente en el último año por la llegada de una nueva cepa que ha pillado desprevenido al Gobierno y a las comunidades autónomas. Aunque este virus lleva años en la cabaña española, en septiembre de 2024 entró por Portugal el serotipo 3 de esta enfermedad, y como cada cepa nueva requiere una vacuna específica, ha podido infectar a las ovejas y las vacas inmunes a variantes que ya causaron estragos en el pasado, como el serotipo 4.

Como explican desde el Gobierno, el problema de la lengua azul es que se transmite por la picadura de los mosquitos, por lo que la expansión del virus es imposible de controlar mediante el aislamiento del ganado, una medida habitual para aplacar otras pandemias animales. Esto provoca también que las cepas no se expandan de manera progresiva por el mapa, sino que un mosquito puede viajar con el viento decenas o cientos de kilómetros e iniciar un nuevo foco. Precisamente esta semana se ha detectado por primera vez el serotipo 3 en Mallorca, y el cambio climático está aumentando tanto el área de movimiento de los mosquitos vectores como los meses del año en que permanecen activos.

Ese descontrol que siempre ha ido ligado a la lengua azul ha llevado a que la Unión Europea sea relativamente permisiva con esta enfermedad, y no es obligatorio sacrificar a los rumiantes –vacas, ovejas, búfalos, cabras…– infectados, como sí ocurre con otros virus. Cuando la primera cepa llegó a la península en 2002, sí que se ejecutaba a los animales afectados, pero con el paso del tiempo se vio que esta medida no garantizaba proteger al resto de la cabaña. La enfermedad tiene una tasa de mortalidad baja –entre el 2% y el 30%– y es más elevada para las ovejas –hasta el 100%–. El Ministerio de Agricultura no tiene datos del número de cabezas afectadas este año ni de la mortalidad por lengua azul en esta temporada.

¿Puede saltar a humanos la gripe aviar?

La gripe aviar está mucho más controlada y el Gobierno publica la ubicación exacta de las granjas infectadas porque la enfermedad puede saltar a los humanos. Desde el mes de julio se han detectado brotes en cuatro granjas de Guadalajara, Huelva, Badajoz y Toledo, y hay un posible quinto foco estudiándose en Huelva.

Inmaculada Casas, directora del grupo de investigación de Virus respiratorios y Gripe del Instituto de Salud Carlos III, explicó este miércoles en una rueda de prensa organizada por Science Media Centre España que el riesgo de contagio a humanos está en los trabajadores de las explotaciones. "Es una enfermedad ocupacional para quienes trabajan con aves enfermas, entre quienes limpian cadáveres o cuidan las granjas. Hay medidas de protección, pero es posible contagiarse a través del polvo en suspensión. El riesgo siempre existe", valora la experta.

Sin embargo, añade que todavía la transmisión entre humanos no se ha detectado nunca porque "tiene que haber una mutación que todavía no ha ocurrido". Las posibilidades de que esto suceda, añade, se multiplican cuando una persona está infectada con otro virus, como la gripe estacional. "Por eso, una de las recomendaciones más importantes para que un virus no se reorganice en un mamífero es vacunarse contra la gripe", subraya la experta.