El PP cierra la campaña en Aragón con un acto protagonizado por el agitador ultra Vito Quiles

El agitador ultraderechista Vito Quiles se convierte en la 'estrella' invitada del último acto de campaña en Aragón. Quiles, que formó parte de la lista electoral de Se Acabó la Fiesta (SALF) en las últimas elecciones europeas, se ha acercado mucho al Partido Popular en los últimos meses. Un acercamiento que culmina con su participación en un evento titulado "de k-ñas", en el que varios miembros de Nuevas Generaciones del PP aragonés recibirán al activista tras los discursos del presidente aragonés, Jorge Azcón, y el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Antes, está previsto un concierto de Los Meconios, el mismo grupo que participó en el año 2022 en un mitin de Vox con una canción en la que repetía: "Vamos a volver al 36", en referencia al año del golpe de Estado de Franco, que inició la Guerra Civil hasta 1939 y luego la dictadura hasta mediados de la década de 1970.

Desde Génova reconocen que Quiles "no figura" en su programa, pero señalan que es un activo en redes con sus "1,2 millones de seguidores" en Instagram. Los conservadores siempre han defendido que lo que hace el agitador es "periodismo incómodo" pese a que, desde hace varios años, revienta ruedas de prensa de los partidos soberanistas y de izquierdas, acosa a los políticos progresistas y a los periodistas, y dificulta el trabajo de los profesionales de la información. En el PP, sin embargo, siempre han pasado por alto las denuncias de las Asociaciones de Periodistas contra Quiles y otros agitadores.

En el equipo de Alberto Núñez Feijóo comparan a Quiles con lo que hacen los reporteros de programas como El Intermedio o, en su día, Caiga Quien Caiga, pero, en privado, son muchos los diputados que reconocen los problemas que causan los agitadores de extrema derecha a los que apoyan. En público, los considera “periodistas incómodos”, a los que "el sanchismo" quiere "silenciar" para "blindar su relato, protegerse de los escándalos y erosionar cualquier atisbo de crítica o control externo (…) ante el descrédito, la corrupción y el agotamiento social", en palabras de la diputada del PP, Carmen Navarro.

Actualmente el agitador tiene abierto un expediente tras una denuncia de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) por haber grabado en una zona no autorizada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un expediente que se resolverá en las próximas semanas y que podría comportar la pérdida de la acreditación tras la reforma del reglamento del Congreso. En el PP no aclaran, a preguntas de infoLibre, si Quiles recibirá remuneración por su participación y a cuánto ascendería, en caso de que la obtuviera.