La Mesa del Congreso recibe los informes que ven infracciones graves de Quiles y Ndongo

El consejo consultivo de comunicación parlamentaria ha remitido a la Mesa del Congreso los informes sobre las denuncias contra Vito Quiles y Bertrand Ndongo en los que determina que ambos han incurrido en infracciones graves al Reglamento de la cámara, informa EFE.

En el caso de Quiles se observan cinco infracciones graves por grabar en dos ocasiones en zonas sin autorización, lo que podría suponer una sanción de suspensión de la acreditación. Las dos infracciones graves de Ndongo podrían también conllevar aparejadas la retirada de la credencial del Congreso para ejercer la labor de periodista.

Las infracciones graves están sancionadas en el reglamento con una suspensión de la credencial de entre once días y tres meses. Y las muy graves -que alcanzan esta gradación cuando se cometen más de dos graves- con una retirada de entre tres meses y un día a tres años o, en su caso, con la revocación definitiva de la credencial.

En todo caso será la Mesa del Congreso -que se reúne este jueves- la que decidirá si se establecen sanciones en los expedientes abiertos, pero antes tendrá que dar otros pasos reglados, como la designación de un instructor y la apertura de plazo para que ambos puedan presentar alegaciones.

Los informes remitidos al órgano de gobierno del Congreso, a los que ha tenido acceso EFE, se han elaborado tras las denuncias de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) contra Quiles por grabar imágenes en espacios no permitidos y de Sumar contra Ndongo por las reiteradas interrupciones de sus ruedas de prensa.

Las denuncias contra ambos se producen en aplicación del nuevo artículo 98 del Reglamento de la Cámara, que regula la relación entre el Congreso y los medios y que se aprobó el pasado 28 de julio, con los votos en contra del PP, Vox y UPN.

La bancada popular y el partido de ultraderecha defendieron su postura haciendo gala de la "libertad de expresión". “Nuestro grupo no justifica ningún insulto ni comportamiento inadecuado, pero no le corresponde a este reglamento decidir quién es periodista y quién no”, dijo la diputada del PP Macarena Montesinos el pasado mes de mayo, en una de las votaciones sobre esta reforma.

Los activistas ultras con acceso al Congreso amenazan con trasladar el acoso a los domicilios particulares Ver más

Sin embargo, en los últimos meses la actividad de la prensa en el Congreso de los Diputados estaba siendo constantemente interrumpida con insultos y malas formas por parte de estos agitadores tanto hacia políticos como hacia periodistas. En mayo, la mayoría de periodistas del Congreso decidieron no asistir a las ruedas de prensa de los portavoces tras un enfrentamiento entre el trabajador de Periodista Digital, Bertrand Ndongo, con la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero.

Esta situación ha sido denunciada en varias ocasiones por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), que llegó a afirmar en un comunicado que estas personas acreditadas habían llegado a amenazar a varios periodistas con dar a conocer sus domicilios.

En febrero del año pasado, esta asociación alertó que varias de estas personas habían difundido una fotografía de una reportera de televisión "atribuyéndole un comportamiento que es falso", además de amenazarla "delante de otros periodistas". Un mes antes, Ndongo increpó al periodista Antonio Maestre a su llegada al Congreso, llegando incluso a forcejear con el colaborador de laSexta. "Eres muy valiente para tirar un micrófono de un chaval de 24 años. Aquí está el mío. Tíralo si tienes cojones", le dijo, en alusión a un encontronazo anterior de Maestre con Quiles.