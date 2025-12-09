Luis García Montero: "No permitimos las ofensas a las que nos acostumbra el director de la RAE"

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha denunciado este martes que la Real Academia Española (RAE) ha decidido unilateralmente que el próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) se celebre en Panamá, lo que le ha llevado, en un encuentro con la prensa, a volver a expresar su desencuentro público con el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado. "No permitimos las ofensas a una institución de Estado como el Cervantes a las que nos tiene acostumbrados el director de la RAE", ha remarcado.

"La Academia debería tener un filólogo de calidad como director, no un abogado de negocios", ha insistido, explicando al detalle la situación: "Corresponde al Instituto Cervantes proponer a las academias de la lengua española una sede, porque la secretaría general del CILE está en el Cervantes desde que se puso en marcha en 1997. Ahora, el Cervantes se entera de esto porque otras academias le comentan que el director de la RAE ha decidido que sea Panamá".

Y ha continuado: "A partir de ahí, tenemos que no ofender a Panamá porque nos interesan las relaciones internacionales y no permitir las ofensas a una institución de Estado como el Cervantes a las que nos tiene acostumbrados el director de la RAE. En esas estamos. Cuando no se ofenda a Panamá y cuando no nos sintamos ofendidos pondremos en marcha la candidatura del próximo CILE. El problema es no ofender a un Gobierno como el panameño, fundamental en las relaciones internacionales, porque ya se saben las tensiones que hay contra el español y contra la propiedad del canal de Panamá desde Estados Unidos".

La situación del español en Estados Unidos desde la llegada de la Administración Trump ha sido, precisamente, uno de los temas fundamentales de este encuentro con la prensa, que ha tenido lugar un par de horas antes de la reunión del Patronato del Instituto Cervantes en el Palacio Real de Aranjuez, presidida por los reyes. Un encuentro anual en el que se analiza la actividad de la institución durante los últimos doce meses y se exploran los caminos a seguir para el siguiente año académico.

Así, tras destacar que el Cervantes ha reforzado su centro en Los Ángeles y tiene en perspectiva la posibilidad de extender su acción a ciudades como Miami o Toronto (Canadá), ha apostado por "darle protagonismo al español frente a la agresividad del Gobierno de Estados Unidos contra lo hispano y contra Europa", ya que, a su juicio, "el español se está convirtiendo en un puente fundamental de diálogo en las relaciones de Europa y Latinoamérica en defensa de los valores democráticos y esa interculturalidad que está siendo agredida por el Gobierno norteamericano. Eso es decisivo en el panorama internacional y el Cervantes está trabajando muy decididamente en ese diálogo".

Ha reconocido García Montero, en cualquier caso, que la actitud "muy agresiva" de la Administración Trump, lejos de calmarse, "se mantiene", algo que ellos notan en su colaboración con las universidades estadounidenses no afines con su Gobierno, que reciben menos presupuesto público "si mantienen sus departamentos de español". "La tensión con Harvard es muy importante y allí lo padecemos porque tenemos una oficina de observatorio del español en Estados Unidos. En mi última visita tuve una reunión con representantes de los departamentos de español y en la Universidad de Columbia, en Nueva York, están muy preocupados", ha explicado.

Y es que, según ha remarcado, todas esas declaraciones contra los hispanos, acusándoles de "violadores" o de "comerse a las mascotas" de los estadounidenses, "se trasladan luego a políticas que tienen que ver con el recorte al español". "Sin exagerar mucho, hay más de 60 millones de ciudadanos norteamericanos de origen hispano, y más de 40 millones que tienen el español como primera lengua y lengua materna, de manera que los agravios de Trump al español no son a España o México, sino a una parte muy significativa de su población", ha subrayado, para denunciar acto seguido políticas de "ridiculización" hacia los alumnos en los colegios o trabajadores en supermercados por "usar el español".

"Eso está provocando que muchos padres de origen hispano intenten que sus hijos olviden el español y tengan el inglés como único idioma para realizarse en los Estados Unidos", ha alertado. "Una de las claves en las que estamos trabajando es analizar el español como lengua de herencia, ver de qué modo se puede mantener y potenciar en familias de primera o segunda generación que se ven envueltas en el vértigo de acallar al español", ha explicado.

Además, ha reconocido que estas políticas "complican" la actividad del Instituto en Estados Unidos, por lo que ha optado por la prudencia como método de trabajo: "Se está llevando a cabo una política de preparación con las universidades desde el centro de Nueva York con la colaboración de Chicago para concretar las posibilidades del próximo curso. La actitud de Estados Unidos con esas declaraciones tan agresivas contra la UE complica las cosas. Pero la cultura es un puente que a veces sirve para trabajar por debajo de los enfrentamientos políticos e ir creando nuevas realidades. El Cervantes está muy acostumbrado a usar la cultura como ámbito de hermanamiento cuando hay un enfrentamiento radical entre las instituciones políticas".

En lo tocante a la actualidad del Cervantes, García Montero ha recordado que cuando él llegó en 2018 estaban vendiendo edificios en diferentes ciudades porque había habido un recorte en el presupuesto de más del 40% por parte del Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Ahora, por contra, ha remarcado, están en proceso de compra de algunos, lo cual habla de la "buena situación del Instituto gracias a su propio poder de autofinanciación, a la ayuda del Estado y a los fondos europeos".

Precisamente en esa autofinanciación, que se sitúa este año en el 43,5%, ha puesto el foco García Montero, ya que de esa manera la trasferencia del Estado se puede dedicar a la transformación digital o la expansión internacional: "El 43,5% de autofinanciación ha permitido encarar con buen pie la puesta en marcha del observatorio global del español en colaboración con el Gobierno de La Rioja, y hay un acuerdo para que se tenga una oficina en la Universidad Nacional Autónoma de México que será presentado a principios de 2026".

Eso sí, ha reconocido que la no aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado es un "problema serio", por lo que ha aprovechado para denunciar, en referencia al PP, que quien los utiliza para "hacer política interna y limitar las posibilidades de actuación de un Gobierno le suele hacer mucho daño al Gobierno, pero sobre todo al Estado. De manera que es muy poco patriótico ir a Europa a hablar mal de España e intentar que no salgan los presupuestos que pueden desarrollar la economía española. No creo en estos falsos patriotas".

Entre los datos del curso 2024-2025 que este martes conocerán los patronos del Cervantes se encuentran los siguientes: se registraron un total de 170.102 matriculaciones (un 6,67% más respecto al anterior); la prueba CCSE de nacionalidad española supera los 1,2 millones de candidatos desde 2015; han tenido lugar más de 7.800 actividades culturales presenciales y en línea con 1,7 millones de asistentes en una red de centros que se extiende a 103 ciudades.