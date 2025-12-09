El Gobierno aprueba la creación de la empresa estatal de vivienda con una inversión de 13.000 millones

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para transformar la empresa pública de vivienda Sepes y adaptar su organización a la recién bautizada Casa 47. La nueva empresa, que se presentó oficialmente el jueves pasado, pasa a actuar como una entidad estatal de vivienda, asumiendo la urbanización, construcción y gestión del parque público de vivienda estatal.

Desde el Ministerio aseguran que su objetivo es consolidar una inversión en vivienda pública continuada y sostenible, y que para esto "se prevé una inversión de 13.000 millones de euros en diez años, suficiente para generar un parque de viviendas capaz de retroalimentarse, sostenerse en el tiempo y atender la demanda de nuevos hogares al margen de los ciclos especulativos." Con estas medidas intentan elevar el parque público de vivienda hasta el 8%.

El precio de las viviendas se fijará en base a criterios de asequibilidad y tendrá un tope por comunidades autónomas de forma que ningún alquiler pueda sobrepasar el 30% de la renta media del territorio. Para simplificar el proceso de gestión y adjudicación de viviendas en 2026 se habilitará un portal online en el que se podrán consultar las promociones disponibles, los requisitos y formalizar las solicitudes de vivienda. Su cartera se nutre de la construcción propia y de la incorporación de viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior; o de Sareb, que traspasará 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 casas.

Para llegar al máximo número de personas, sus ofertas se dirigirán al conjunto de la clase media y trabajadora, al 60% de la población que cobra rentas situadas entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). A las rentas inferiores, se les apoya a través de la vivienda social, y las personas con rentas superiores se entiende que no deben tener problemas para acceder al mercado libre.

Según indicó la pasada semana la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, los contratos de alquiler que firme Casa 47 podrán tener una duración de hasta 75 años, con prórrogas continuas siempre que se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso a la vivienda (una primera fase con un contrato de 14 años y una segunda con prórrogas automáticas de 7 años). En lo que va de año, la entidad ha licitado la redacción de los proyectos de más de 1.600 viviendas y próximamente lanzará una oferta pública de compra de 100 millones para elevar el parque público de vivienda.

Además, la empresa contará con una cobertura ante eventuales impagos de rentas para los contratos de alquiler, con la que busca facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes y personas vulnerables.

Pasos para conseguir la cobertura

Las compensaciones a las que da cobertura el aval, que será gestionado por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, son el impago de rentas de alquiler, los daños causados a la vivienda y el coste de suministros debidos, según ha detallado el Ministerio de Vivienda en un comunicado.

Para contar con esta cobertura, los propietarios deben firmar un contrato con menores de 35 años o personas vulnerables (según establezca cada comunidad autónoma), cobrar una renta del alquiler que no supere el índice estatal de referencia, depositar la fianza legal obligatoria y suscribir con el inquilino el compromiso relativo al aval al alquiler.

Las personas beneficiarias de esta medida, que deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, serán los arrendadores de las viviendas o las comunidades autónomas si han suscrito un seguro con ellos. La cobertura estará limitada a eventuales impagos y daños generados en los contratos vigentes a 30 de enero de 2025 y está previsto que en próximas fechas se habilite una línea presupuestaria para financiar esta medida.