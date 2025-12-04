Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda, podrá ofrecer alquileres de hasta 75 años

El Gobierno, a través de la nueva empresa estatal rebautizada como Casa 47, va a lanzar próximamente una oferta pública de compra de 100 millones de euros para elevar el parque público de vivienda en España y ha anunciado que los contratos que firme esta entidad podrán ser de hasta 75 años.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presentado este jueves la nueva compañía, cuyo nombre hace alusión al artículo 47 de la Constitución, que recoge el derecho a una vivienda digna, y que culminará el próximo martes en el Consejo de Ministros tras un año de trabajo.

"Es un día importante para el Gobierno y para la sociedad española. Estamos creando algo nuevo y bueno para España", ha afirmado la ministra, que ha insistido en blindar la vivienda pública para siempre y frenar la especulación.

Casa 47 podrá firmar alquileres de hasta 75 años

La nueva compañía, que nace de la transformación de la sociedad existente Sepes, podrá firmar contratos de alquiler de una duración de hasta 75 años, con prórrogas continuas cada 14 años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso.

Ningún alquiler podrá sobrepasar el 30% de la renta media del territorio ya que el precio se fijará en base a criterios de asequibilidad y no por el coste de construcción, y habrá un tope por comunidades autónomas. A modo de ejemplo, podrán bajar las rentas en Madrid un 38% sobre el precio de mercado, o a la mitad en el caso de Málaga.

Con esta nueva compañía busca dirigirse al 60% de la población que cobra rentas entre 2 y 7,5 veces el IPREM (a las inferiores se les apoya a través de la vivienda social) y en 2026 se habilitará un portal 'online' en el que se podrán consultar las promociones disponibles, los requisitos de acceso y formalizar las solicitudes.

A Casa 47 se incorporarán 40.000 viviendas y 2.400 suelos de Sareb con capacidad para albergar 55.000 casas, además de los activos del patrimonio del Estado que ya ha asumido. En lo que va de año, la empresa ha licitado la redacción de proyectos para más de 1.600 viviendas. Esta empresa gestionará todo el ciclo de la vivienda, desde el urbanismo, edificación, entrega de llaves y gestión del alquiler.

Aboga por un pacto de Estado y cree que está más forjado

La ministra ha insistido en que se necesita un pacto de país que, en su opinión, está más forjado de lo que se puede escuchar en el Congreso de los Diputados ya que aunque la política de vivienda siempre ha sido de enfrentamiento, en este momento son más los que están trabajando que los que están acentuando la diferencia.

"La ciudadanía nos reclama una acción inmediata y garantizar el derecho a una vivienda digna", ha subrayado la ministra, que cree que no hay marcha atrás en este avance.

Rodríguez ha indicado que Casa 47 va a trabajar con rigor, seriedad, planificando, construyendo, haciendo barrio y atendiendo a las personas sin repetir los errores del pasado y contando con todos para elevar el parque público de vivienda. "Aquí no sobra nadie". Ha reiterado que están en la senda correcta y que no están solos ya que los países de nuestro entorno reman en la misma dirección.

Por su parte, la directora general de la Entidad Estatal de Vivienda, Leire Iglesias, ha añadido que éste no es un proyecto de un día ni de dos, sino de continuidad que tiene que tener estabilidad y recorrido.