Telefónica nombra a Andoni Ortuzar, expresidente del PNV, nuevo consejero de Movistar Plus

Telefónica ha incorporado a Andoni Ortuzar, que fue presidente del PNV entre 2013 y marzo de 2025, como miembro del consejo de administración de Movistar Plus, la división audiovisual del grupo, un órgano en el que entra también Marcos Contreras, consejero a su vez de CriteriaCaixa, según informa EFE.

Con la llegada del que fuera presidente del PNV -puesto que dejó a comienzos de año para ser sustituido por Aitor Esteban- la compañía busca reforzar la interlocución pública, la relación institucional y la lectura estratégica del entorno regulatorio audiovisual, según indican fuentes conocedoras.

Su nombramiento, adelantado por El Correo, subraya su experiencia en periodismo, comunicación pública y gestión institucional habiendo sido director de la televisión pública vasca EiTB.

En la actualidad, Ortuzar trabaja como asesor externo de la firma internacional de auditoría PwC, colaborando en asuntos públicos y de comunicación.

Además, también se ha incorporado al consejo de Movistar Plus Marcos Contreras, que es miembro del consejo de administración de CriteriaCaixa desde 2012. Precisamente, el brazo inversor de La Caixa es accionista de Telefónica con un 5%.

Con un perfil financiero y experto en gobierno corporativo, entre sus responsabilidades durante estos años se encuentra la de haber sido vicepresidente ejecutivo de la Corporación Empresarial Cajasol, consejero en Banca Cívica (2011) o vocal en los consejos de Caser Seguros, Deóleo y Banco Europeo de Finanzas.

Actualmente, es consejero en Hidralia y Cetursa Sierra Nevada y presidente del Consejo de la asociación en Andalucía.

La llegada de ambos coincide con la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) que Telefónica, participada en un 10% por el Estado, negocia para unas 5.000 personas.