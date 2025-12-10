Sánchez, a Feijóo: “El feminismo nos da lecciones, asumo mis errores y usted se abraza a Vox”

Último cara a cara del año en el Congreso. Y la tensión volvió a dominar la sesión de control. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se lanzó principalmente contra el presidente, Pedro Sánchez, echándole en cara el caso de acoso machista de Francisco Salazar y la última denuncia conocida el martes por la noche respecto al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.

En un debate muy agrio, el jefe del Ejecutivo se defendió frente a las acusaciones de intentar tapar los escándalos respondiendo a Núñez Feijóo: “El feminismo nos da lecciones, asumo mis errores y, a diferencia de ustedes, actuamos en consecuencia. Y ustedes se abrazan al error histórico que se llama Vox”.

Después de las críticas de Feijóo, Sánchez subrayó que el acoso laboral a las mujeres, según los informes del Ministerio de Igualdad, es un problema estructural y sistémico, que sufren una de cada tres mujeres. En este sentido, reivindicó que el actual Ejecutivo aprobó una ley que hace obligatorio la aprobación de protocolos en las organizaciones políticas. Y le achacó a Feijóo y al PP: “¿Qué han dicho de los supuestos casos del alcalde de Algeciras y del alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada con Nevenka: nada”. “Este es el Gobierno que más apoya a las mujeres. Si hay una amenaza a las mujeres es la coalición negacionistas de ustedes y de Abascal”, lanzó el socialista.

"Pisos para amantes, mordidas millonarias"

El líder del Partido Popular previamente le afeó: “Mucha gente se pregunta qué vio en Cerdán, Koldo y Salazar”. “Los eligió porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted es uno de ellos. Ha consentido pisos para amantes, mordidas millonarias y puestos para porteros de discotecas”, agregó.

Para echarle en cara al presidente acto seguido: “Lo han pillado dando carpetazo a las denuncias”. “Han pasado del ‘hermana sí te creo’ a ‘calladita estás más guapa’. Las lecciones de feminismo se las debieron dar en los prostíbulos”, enfatizó el presidente del Partido Popular, que incidió: “El problema es usted. El feminismo no se predica, se practica”.

Con este mensaje final por parte de Feijóo: “Hoy falta la mitad del Gobierno. Están en los últimos estertores. Con su corrupción perjudican la imagen de España. Su tiempo se ha acabado”.