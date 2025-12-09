Sánchez defiende a García Ortiz tras conocer la sentencia: "Quien debería pedir perdón es Ayuso"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, asegurando que "quien debería pedir perdón" es la presidenta de la Comunicad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y no él. Además, ha añadido que "quien tiene que exigir responsabilidad de ella es Feijóo".

En un acto en la sede de la UGT de homenaje al fundador del sindicato y del PSOE, Pablo Iglesias Posse, Sánchez se ha referido a la sentencia en la que el Tribunal Supremo ha sustentado la condena a inhabilitación de García Ortiz tanto en la filtración a la prensa del correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso como en la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024.

En su intervención ha hecho referencia a la sentencia a García Ortiz (un fiscal, ha dicho, "que lo que ha hecho ha sido defender la verdad") y la ha hilado con el caso del hospital de Torrejón de Ardoz.

"¿Cómo se cierra ese círculo? ¿Cómo llamaba Miguel Ángel Rodríguez en su agenda de móvil al novio de la señora Ayuso, Alberto Quirón. ¿Y hoy dan lecciones de qué? de una sentencia a un Fiscal General del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad".

"Quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo", ha añadido.

Además, ha estimado que "lo de menos" es la pareja o el hermano de Ayuso, sino que lo importante es que Feijóo "vio lo que le sucedió a Casado", que tuvo que dejar su cargo como presidente del PP tras un enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid tras criticar los negocios de su hermano durante la pandemia. Por eso, ha continuado Sánchez, Feijóo ha decidido "plegarse" a la "jefa" y no exigirle responsabilidades por hacer "negocio de la privatización de un derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas como la sanidad".

En ese sentido, ha recordado que el líder del PP dijo que venía desde Galicia a Madrid "a no insultar, sino a ganar las elecciones y a gobernar" pero que ahora se ve que "no hay argumentos" ni proyecto. "Solamente hay insultos", ha añadido Sánchez, quien ha dejado claro que la finalidad de esta estrategia es "hartar a la gente", aunque no lo va a lograr porque el PSOE no se va a "hartar nunca de hacer a España avanzar". "Ellos, a insultar; nosotros mientras tanto a gobernar y España a avanzar. Eso es lo que necesitamos para esta legislatura", ha remachado.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado este martes que la sentencia sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, da "más vergüenza" que el propio fallo que lo declaró culpable y, en su opinión, "no tiene cabida en un Estado de derecho", informa EFE.

"Yo dije en su día que era una vergüenza la propia declaración como culpable. Y, por lo que voy conociendo, esto da todavía más vergüenza. Esto no tiene cabida en un Estado de derecho", ha declarado a los medios en el Congreso el portavoz socialista.

Además, se ha preguntado por qué no se ha "encarcelado" al entorno del fiscal general, si la propia sentencia señala que García Ortiz o alguien de su entorno filtraron la confesión de la pareja de Ayuso.

También ha denunciado que no se hayan tenido en cuenta los testimonios de los periodistas que en su declaración en el juicio exculparon al fiscal general de la filtración. "Si no se cree a ninguno, es que todos estos periodistas han mentido en el tribunal, han mentido en el juicio, y eso es un delito. ¿Por qué no este tribunal coge a esos periodistas y también los encausa? Es que es que no hay por dónde cogerlo", ha señalado.

Ayuso dice que la "durísima" sentencia "haría caer a plomo" a cualquier gobierno

La propia Ayuso ha calificado como "durísima" la sentencia y ha enfatizado que "haría caer a plomo a un Gobierno en cualquier democracia liberal". Así ha valorado este martes la presidenta madrileña el contenido de la sentencia del Supremo al exfiscal desde Torrejón de Ardoz, donde ha inaugurado el Centro de Educación Superior Alma Mater.

La presidenta madrileña ha querido hacer dos consideraciones. Primero, que le parece "muy triste" esta situación "de utilización de las instituciones, que son de todos los españoles", por parte del Gobierno y del presidente del Gobierno.

Pero también ha señalado como "positivo" que se ha demostrado que el Estado de derecho "funciona" y que "no se puede utilizar la Fiscalía General del Estado para atacar a un adversario político".

"Estas prácticas no pueden consentirse, y por eso han dado la vuelta al mundo, como hemos visto en estos días. Esto haría caer a plomo a un Gobierno en cualquier democracia liberal", ha recalcado la presidenta madrileña.

El PP asegura que Sánchez debe dimitir

Su partido, en la misma línea que la presidenta madrileña, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería seguir los pasos del ex fiscal general del Estado y dimitir. A través de un comunicado, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha apuntado que "es un gran día para la democracia" pero también "un mal día para un presidente" quien, "si tuviera un mínimo de dignidad", debería seguir los pasos del exfiscal y dimitir.

Según el PP, el Supremo ha confirmado que "el fiscal general de Pedro Sánchez" es "un delincuente con sentencia firme", quien "actuaba bajo el amparo y a las órdenes" del presidente del Gobierno, quien trata de "controlar" la justicia y acabar con la separación de poderes. Y ha confirmado también que España tiene "una justicia independiente y que funciona", donde nadie, por muy fiscal general del Estado que sea, puede estar por encima de la ley.

Para el partido de Feijóo, la destrucción de pruebas "en absoluto fue un acto aislado" ya que fue coincidente con el borrado realizado por parte de la entonces número dos del gabinete de Presidencia, Pilar Sánchez Acera. El PP ha denunciado además que el Gobierno "utiliza" a la Fiscalía, el CIS y todos los medios que tiene a su disposición "para atacar al PP".

La portavoz del partido, Ester Muñoz, también se ha referido al tema y en una rueda de prensa en el Congreso ha afirmado que García Ortiz es el primer fiscal general del Estado condenado al que se le puede llamar "primer fiscal general del Estado delincuente".

ERC augura que tratarán de imputar a Sánchez

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado de "auténtica barbaridad" la sentencia al fiscal general del Estado y ha augurado que ahora la parte del Poder Judicial que "se cree que hace política" tratará de imputar al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Rufián ha calificado la sentencia de una "auténtica barbaridad" y ha instado al PSOE a "cambiar la ley y cambiar a esa parte del Poder Judicial que se cree que hace política", y no limitarse a "quejarse" o "hacer vídeos de TikTok".

"La siguiente será Begoña Gómez y, si pueden, imputar al presidente del Gobierno. Van con todo. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros?", ha añadido en referencia a la mujer del presidente del Gobierno y el propio Pedro Sánchez.

La reacción de Sumar, IU y Compromís

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha denunciado que el Tribunal Supremo haya condenado a inhabilitación al fiscal general del Estado "sin poder siquiera probar si fue él quien cometió el delito" y "basándose únicamente en meros indicios".

"Una sentencia hecha 'ad hoc': se condena a una persona sin poder siquiera probar si fue él quien cometió el delito, basándose únicamente en meros indicios", ha escrito en su cuenta de la red social X la líder de Movimiento Sumar. En su opinión, esta sentencia "es una falacia construida incluso antes del inicio del propio juicio" y ha señalado que "ahora, más que nunca, toca defender la democracia".

Por su parte, el portavoz de IU en el grupo parlamentario Sumar, Enrique Santiago, ha dicho en declaraciones a los medios en el Congreso que la sentencia tiene "una intención claramente desestabilizadora" y, además, "no respeta el principio acusatorio ni la mínima imparcialidad judicial". "Esto ha sido un procedimiento organizado ex profeso para simplemente acabar con el fiscal general del estado ¿Por qué? Porque ha intentado investigar la corrupción en la sanidad pública y a personas como el novio de la señora Ayuso", ha añadido.

En la misma línea, y también en declaraciones a los medios en el Congreso, el portavoz de Compromís en el grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha tildado la sentencia de "escándalo democrático". "Hoy se han cargado el Estado de derecho en nuestro país, ya que ahora te pueden a ti incriminar por algo que has hecho tú o tu entorno", ha denunciado el diputado, que ha instado a todos los demócratas y "antifascista" a cerrar filas en torno a García Ortiz.