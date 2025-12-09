Dos juezas del Supremo no ven pruebas contra el fiscal: "Se desmintió una acusación falsa"

La sentencia que inhabilita al fiscal general del Estado cuenta con el voto particular de dos magistradas que no ven pruebas para condenar a Álvaro García Ortiz por revelar datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y apuntan a que "se desmintió una acusación falsa de actuación ilícita de la Fiscalía", según informa EFE.

El voto particular de las magistradas Susuna Polo y Ana Ferrer, que acompaña a la sentencia condenatoria, apuesta por absolver al fiscal de un delito de revelación de secretos al considerar que no ha quedado acreditado que fuese él, de forma directa o a través de un tercero, quien filtró a la prensa el correo en el que el abogado de Alberto González Amador admitía la comisión de dos delitos fiscales.

El Supremo condena al fiscal general en base a la nota que no consideró ilícita al admitir el caso a trámite Ver más

Además, no ven delito en la difusión de la nota de prensa con la que la Fiscalía negó haber retirado una oferta de pacto a González Amador -como habían publicado varios medios- pues este comunicado contenía datos que ya habían sido revelados previamente y porque se desmintió una acusación falsa de actuación ilícita de la Fiscalía", que era "la única opción legal" ya que "lo contrario habría sido dar por válida la afirmación que atacaba de plano la legalidad de la actuación de la Fiscalía".