La Audiencia de Madrid confirma el procesamiento del novio de Ayuso por fraude fiscal

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y falsificación documental.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, los jueces de la audiencia madrileña avalan la decisión de la magistrada de instrucción en el proceso principal contra González Amador, en el que está procesado junto a otros cuatro empresarios por defraudar, presuntamente, 350.951 euros entre 2020 y 2021, y utilizar para ello un supuesto entramado de facturas falsas.

Los magistrados rechazan el recurso presentado por González Amador contra la decisión de la magistrada Inmaculada Iglesias -que se jubiló el pasado mes de agosto- de continuar la causa por los trámites del procedimiento abreviado, y en el que la defensa del novio de Díaz Ayuso argumentaba que se habían vulnerado sus derechos fundamentales al no permitirse la práctica de diligencias "interesadas en tiempo y forma".

Destacan los jueces que González Amador se acogió a su derecho a no declarar como investigado el día 24 de febrero de 2025, tras lo que puso de manifiesto verbalmente ante la jueza su disposición a volver a declarar una vez que la Audiencia Provincial resolviese el recurso que interpuso contra la formación de una pieza separada, en la que el juzgado investiga sus negocios con el grupo Quirón.

Pero una vez dictada esta resolución el 3 de marzo de 2025, el empresario "no solicitó declarar nuevamente como investigado en esta causa", aunque sí lo hizo en la pieza separada, subrayan los magistrados.

En este auto, los jueces se refieren a otro dictado a la vez en el que rechazan otro recurso de González Amador y avalan la decisión de la jueza (también de mayo) de rechazar una serie de diligencias solicitadas por su defensa, como la declaración de dos testigos y la presentación de un informe pericial de parte.

Estos autos se conocen después de que la causa haya avanzado y el pasado mes de septiembre la titular que se encarga temporalmente del Juzgado de Instrucción número 19, Carmen Rodríguez Medel, acordara abrir juicio oral contra González Amador y los otros cuatro investigados por los delitos de fraude a Hacienda en 2021 y 2021, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.

Esta jueza, en su argumentación sobre la apertura del juicio oral, se remitió a los fundamentos planteados por el juez del Supremo Ángel Hurtado en el auto en el que abrió juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos precisamente por publicar datos sobre este proceso a González Amador.

Al enumerar esos fundamentos recordó que el auto de apertura de juicio oral "es una resolución que sirve para que el procedimiento avance, todo ello con base en los hechos recogidos en los tres escritos de acusación presentados que, por otra parte, en el presente caso van en consonancia con el auto de procedimiento abreviado dictado en fecha 28 de mayo de 2025". Y es este auto es el que ahora confirma la Audiencia Provincial de Madrid.