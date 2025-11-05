'El Mundo' se atribuye la exclusiva de la "conformidad" de Amador antes de que el fiscal general la conociera

La estrategia del fiscal general para combatir la acusación por revelación de secretos en el juicio que se sigue estos días en el Supremo se basa en dos pilares. Que García Ortiz no filtró el correo con la confesión de dos delitos fiscales y que el documento, además de por las manos del jefe del Ministerio Público, pasó por cientos de personas que pudieron facilitarlo a los periodistas. La segunda línea defiende que no hubo existió la revelación de secretos que se le atribuye, porque no había nada que revelar. Estaba todo publicado por los medios previamente.

La defensa del fiscal general recibió en la sesión de este miércoles una ayuda inesperada. Se la proporcionó Esteban Urreiztieta, el periodista de El Mundo autor de la información que desató las gestiones de la Fiscalía General y la de Madrid para averiguar los términos en que se desarrollaban las negociaciones entre la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, y la Fiscalía para reconocer los delitos fiscales que se le imputan, pagar la multa correspondiente y a cambio rebajar la pena para que no tuviera que ingresar en prisión. Lo que se buscaba era redactar un desmentido que aclarara que no había sido la fiscalía la que ofrecía el pacto, como dijo El Mundo, sino el novio de la presidenta.

La noticia de Urreiztieta se titulaba, en su última versión, La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso. Se publicó a las 21.29 horas del 13 de marzo de 2024, momento a partir del cual el fiscal general del Estado, a través de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal del caso, Julián Salto, recabó toda la información sobre las comunicaciones entre este último y el abogado de Amador, Carlos Neira.

Durante su declaración como testigo en el juicio contra García Ortiz, Urreiztieta ha explicado que fue él el primero en publicar las negociaciones entre Amador y la Fiscalía y que su información fue "una exclusiva". Cuando el fiscal Francisco Javier Montero le ha preguntado si lo era, Urreiztieta ha respondido afirmativamente.

"Nuestra información contaba algo que no se sabía", explicó el subdirector de El Mundo. "La existencia de una negociación con la fiscalía. Era exclusivo. También ese correo, que es el último que remite el fiscal del caso al abogado de González Amador. Los términos de ese correo son 'podemos llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo creen posible'; para nosotros eso es un ofrecimiento. Un fiscal animando a un contribuyente a firmar un acuerdo de conformidad".

Una información incompleta

La información de Urreiztieta era incompleta. Porque el redactor desconocía al elaborarla que el correo que había incluido en ella –el que esa misma tarde andaba ofreciendo a los periodistas la mano derecha de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MAR) y que terminó compartiendo con un centenar de medios a través de dos grupos de WhatsApp– era el último de una cadena en la que inicialmente, quien ofrecía el pacto y confesaba los delitos de Amador, era su abogado, Carlos Neira.

A preguntas del abogado del Estado que defiende a García Ortiz, el periodista también ha defendido que El Mundo informó de la estrategia de defensa de Amador antes de que el fiscal general se enterara de cuál era. Cuando le ha inquirido sobre si conocía que existían esas negociaciones para alcanzar un pacto, Urreiztieta ha explicado que la existencia de las conversaciones la demostraba ese correo electrónico cuyo contenido incluyó en su información. "El planteamiento de la defensa", ha dicho el periodista en referencia a Amador, "era cerrar un acuerdo".

Después le ha preguntado cómo supo que ese pacto implicaba "la admisión de los delitos, la aceptación de una pena de no cumplimiento [sin entrada en prisión] y el pago de la multa correspondiente". El redactor de El Mundo ha declarado que, aunque "no estaba en el correo", llegaron a esa conclusión "a través de la lectura de la denuncia".

La deducción era lógica, porque cualquier conformidad implica la confesión de los delitos para conseguir una reducción de la pena. Es, además, el procedimiento clásico de los casos como este en los que se investigan delitos contra la Hacienda Pública. La Fiscalía prefiere pactar para obtener la cuota defraudada y la multa en lugar de perseguir la imposición de penas graves.

En la información que redactó Urreiztieta una de las fuentes fue el propio González Amador. MAR, el spin doctor de Ayuso, declaró el martes que le pidió que atendiera al periodista de El Mundo ese día y el novio de la presidenta confirmó que accedió a hablar con él.

Según declaró Amador en la misma jornada que MAR, su abogado, Carlos Neira, le informó de que en su causa penal solo había dos estrategias de defensa: meterse en un proceso largo y farragoso y afrontar el posterior juicio o buscar un pacto de conformidad que implicaba necesariamente reconocer los delitos. La pareja de la presidenta madrileña optó por esta última vía.

Sin embargo, el presunto autor de dos delitos contra la Hacienda Pública –el mismo que el martes dijo que el fiscal general lo había convertido en "el delincuente confeso del reino" hasta el punto de tener que optar entre el exilio o el suicidio– participó directamente en la noticia exclusiva que, según Urreiztieta, adelantó que su estrategia de defensa no era otra que la confesión.