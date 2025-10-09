El Gobierno cree que la comparecencia de Sánchez en el Senado por el ‘caso Koldo’ será un 'bumerán’ para el PP

“No nos preocupa. Lo que ha salido en el informe de la UCO nos da la razón de que no ha habido financiación irregular. Estamos muy tranquilos. Está sobradamente explicado”. Así de tajantes se muestran en el círculo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la decisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de convocar al socialista a la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado.

Era un as que se guardaba bajo la manga el PP, que llevaba meses sin concretar si daría ese paso con su mayoría absoluta en la Cámara Alta. Pero lejos de la sensación de acorralamiento que quieren los populares trasladar respecto a Sánchez, en La Moncloa y en Ferraz están convencidos de que es un “bumerán” para Génova 13.

Entre los dirigentes del PSOE y del Gobierno existe la sensación de que esa comisión ha sido fallida para los populares. Un espacio en el Senado del que salieron airosos incluso Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Además, los socialistas consideran que el nivel de los portavoces populares en esas comparecencias es muy bajo. Por eso, señalan en La Moncloa y en Ferraz que el presidente no tendrá ningún problema y que volverá a demostrar que no hay ninguna caja b y que su lucha contra la corrupción es firme. Ponen como ejemplo la sesión dedicada al caso Koldo en el Congreso el pasado mes de julio.

"La comisión es un teatro del PP"

Fuentes de La Moncloa insisten: “Es un teatro donde da la sensación de que el PP vive en un universo paralelo”. “Quieren seguir dándole vueltas a esto que tan buenos resultados les da en las encuestas…”, ironizan en el complejo presidencial. Pero también lamentan la estrategia emprendida por Génova 13: “No podemos normalizar tener que demostrar que eres inocente, cuando dice la Guardia Civil que todo cuadra”.

El presidente del Gobierno podría ir, según cálculos del PP, a finales de octubre a la comisión en la Plaza de la Marina Española. Los populares han tardado un año y medio en llamarlo y ya se han celebrado 88 comparecencias. Por ejemplo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha tenido que ir hasta en tres ocasiones. Los populares también citaron a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la exministra Reyes Maroto y al titular de Transportes, Óscar Puente. Y recuerdan en el Ejecutivo que ese paso por la Cámara Alta “siempre ha sido favorable para el Gobierno”.

En la sala de máquinas de Ferraz hacen esta reflexión: “A veces el Partido Popular toma decisiones sin pensarlo mucho que van contra tus propios intereses. Desde luego, si fuésemos ellos, le daríamos una vuelta a lo de citar al presidente en la comisión, por su propio bienestar”.

“Feijóo se sacó eso de la chistera porque llegó a la sesión de control agotado, perdido y sin nada que aportar. Es un liderazgo fallido. Además no podrá estar en esa comisión para confrontar él con el presidente. Lo hará por persona interpuesta. Toda una declaración de intenciones. Se trata de una comisión de investigación fallida que siguen manteniendo en el Senado para tratar de molestar al PSOE y al Gobierno con citaciones surrealistas que nada tienen que ver con el objeto de la comisión, que está más que agotada”, indican en Ferraz, donde subrayan: “No es que sea un bumerán por la citación del presidente, ya lo es por todas las que ha habido, que no han servido de nada, y que sólo han puesto evidencia que es una comisión de la mala fe”.

"Ánimo, Alberto"

Durante estas horas resuena con fuerza entre la familia socialista la frase de “ánimo, Alberto” con la que cerró Sánchez su cara a cara en la sesión de control en el Congreso este miércoles después de que el líder del Partido Popular elevara más el tono y dijera que el socialista vivía de prostíbulos. De esta manera breve y contundente le contestó el presidente. Fuentes del Gobierno señalan que fue toda una declaración de intenciones y que se evidenció que el liderazgo del gallego está de capa caída.

Muchos diputados socialistas comentan que tuvieron la sensación de que la ovación del PP a Feijóo, con su bancada levantada y aplaudiendo en la sesión de control, tenía ecos a una escena similar horas antes de que los barones decapitaran a Pablo Casado en 2022. Una imagen que visualizó en sus redes sociales incluso el titular de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.

Como señala un alto dirigente del PSOE: “Feijóo salió por la mañana con lo de la comisión. Se creía que el mundo se paraba ahí. Pero al final de la tarde se encuentra con que el Gobierno no se rompe y gana las votaciones del decreto del embargo de compra y venta de armas a Israel y la ley de movilidad sostenible. Y encima tiene la imagen de un diputado ausente por luna de miel. Pues eso. Ánimo, Alberto”.

Foco en Ayuso

En el PSOE y en el Gobierno centran también el tiro en desgastar el liderazgo de Feijóo frente al sector duro del PP encabezado por Isabel Díaz Ayuso y José María Aznar. En las últimas horas, el enfrentamiento entre los sectores del Partido Popular sobre la interrupción voluntaria del embarazo ha vuelto a mostrar la brecha interna. La presidenta de Madrid ha dicho en la Asamblea que las mujeres “se vayan fuera” a abortar.

Sobre el asunto se pronunció hasta en dos ocasiones Sánchez en la red social X. En un primer mensaje trasladó: “Esta es la libertad que prometía Ayuso. Volver a los viajes clandestinos a Londres, al clasismo y al señalamiento. Volver cincuenta años atrás. No lo vamos a permitir. El Gobierno usará todos los instrumentos legales a su alcalde para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid. Y, si hace falta, llegaremos hasta el Constitucional”. Luego, en respuesta a la misiva de Feijóo sobre el aborto, el presidente escribió: “Isabel, Alberto tiene una carta para ti”.