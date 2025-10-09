MINUTO A MINUTO
Las primeras lluvias por Alice dejan acumulados de 45 litros en Valencia y 40 en Catarroja
Siga la última hora de este jueves 9 de octubre:
11:01 h
La Fiscalía francesa pidió este jueves 12 años de cárcel para el violador de Gisèle Pelicot, Husamettin D., tres más de los 9 años a los que fue condenado hace un año en el juicio celebrado en primera instancia en Aviñón, al sur de Francia.
El fiscal Dominique Sié manifestó su convencimiento de que el tribunal lo declarará culpable este mismo jueves, cuando se dicte sentencia. “Es un hombre completamente responsable de sus actos, que ha cometido un acto monstruoso”, dijo ante la corte, mientras el acusado no mostraba ninguna reacción.
La petición del Ministerio Público es la misma que en el primer juicio, en el que fueron condenados 51 hombres por agresión sexual y violación, con el exmarido, Dominique Pelicot, como principal responsable, y que asumió el máximo castigo de 20 años de prisión.
10:27 h
La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) activó este jueves su alerta especial de emergencia por lluvias en el archipiélago de Izu, al sur de Tokio, la más grave, ante el paso por la zona del tifón Halong desde la madrugada.
Las autoridades meteorológicas japonesas advirtieron del riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales por el avance de Halong, el vigésimo segundo tifón de la temporada en el Pacífico, que a las 7:00 hora local (22:00 GMT del miércoles) estaba a unos 70 kilómetros al este-sureste de la isla de Hachijo.
Esta ínsula, situada a unos 280 kilómetros al sur de Tokio, fue azotada por fuertes vientos y lluvias torrenciales a medida que la tormenta de viendo avanzaba hacia el noreste sobre el Pacífico.
Las autoridades continuaban horas después pidiendo a la población adoptar medidas para garantizar su seguridad mientras pasa la influencia del tifón.
La tormenta de viento dejó precipitaciones récord en la mencionada Hachijo, donde se registraron 284,5 milímetros de lluvia en un período de seis horas."
09:46 h
Ucrania derribó durante la pasada noche 87 de los 112 drones lanzados por Rusia contra su territorio, al tiempo que alcanzó una planta de procesamiento de gas de la empresa rusa Lukoil situada en la región de Volgogrado de la Federación Rusa.
Veintidós de los drones lanzados por Rusia no pudieron ser interceptados e impactaron en doce localizaciones distintas en territorio ucraniano, según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana.
Algunos de los drones rusos han provocado daños en la infraestructura portuaria de la ciudad de Odesa del sur de Ucrania, según el gobernador de la región, Oleg Kiper. Cinco personas han resultado heridas en el ataque.
Además, la empresa privada del sector eléctrico DTEK ha informado de que una infraestructura energética situada también en Odesa ha sido alcanzada durante el bombardeo.
08:52 h
Las lluvias en la Comunitat Valenciana por la dana Alice han dejado la madrugada de este jueves acumulados de 44,8 litros por metro cuadrado en L'Albufera de Valencia, 39,8 en Catarroja (Valencia) -una de las localidades más afectadas por la dana de hace casi un año- y 35,1 en Alcàsser (Valencia).
Según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), en Vila-real (Castellón) se han acumulado 35 litros por metro cuadrado, en Vilamarxant (Valencia) 31,8, en Macastre (Valencia) 30,7, en El Saler (Valencia) 29, en Pedralba (Valencia) 28, en Alborache (Valencia) 27,7 y en Loriguilla (Valencia) 27,7.
El episodio de lluvias comenzó este miércoles por la noche con tronadas en zonas del interior de la Comunitat Valenciana que llegaron luego a algunos puntos del litoral y dejaron 40 litros por metro cuadrado en Vallanca (Valencia) o 26 en Zucaina (Castellón) en solo 25 minutos, según Avamet.
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado la alerta de nivel naranja para el litoral de Valencia y el litoral de Alicante ante la previsión de fuertes lluvias para toda la jornada de este jueves, 9 de octubre, lo que ha llevado suspender muchos de los actos programados por el Día de la Comunitat Valenciana.
08:35 h
El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, asumirá provisionalmente las competencias de Salud en Andalucía, tras la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernandez, por la crisis de los cribados del cáncer de mama, según publica este jueves el boletín extraordinario de la Junta de Andalucía.
"Vengo en disponer el cese de doña Rocío Hernández Soto como Consejera de Salud y Consumo, a petición propia, agradeciéndole los servicios prestados. Se encargará del despacho ordinario de los asuntos y la gestión que competan a la Consejería de Salud y Consumo el Consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa", según el texto.
Rocío Hernández presento este miércoles su dimisión, que fue aceptada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que volvió a pedir disculpas a las mujeres afectadas.