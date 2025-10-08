Sánchez, tras citarlo Feijóo a la comisión del caso Koldo: "Ánimo, Alberto"

La sesión de control en el Congreso volvió a caldear este miércoles el tablero político. Con un líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, subiendo todavía más el tono acusando al Gobierno de pagar prostitutas y anunciando que la comisión de investigación en el Senado sobre el caso Koldo llamará al presidente, Pedro Sánchez, para comparecer durante este mes de octubre.

Las airadas críticas de Feijóo, que llegó a hablar en su segundo turno de que Sánchez había vivido de prostíbulos, provocó la euforia de la bancada popular, que se levantó a aplaudirlo. El presidente del Gobierno le respondió en esta segunda intervención de manera tajante: "Ánimo, Alberto".

Ese enfrentamiento llega en un momento en el que el Partido Popular trata de asociar el informe de la UCO con una supuesta financiación irregular del partido, que no recoge el documento de la Guardia Civil. Además, durante estos días los populares suben más el tono en un momento en el que las encuesta reflejan que bajan en intención de voto mientras que Vox sigue creciendo a costa de Génova 13.

"Hasta aquí ha llegado"

Feijóo llegó a tildar de "patético" al presidente, criticando que la mujer y el hermano del presidente están siendo investigados por ocho delitos, mientras que José Luis Ábalos está siendo investigado por el Tribunal Supremo. "El problema es que es imposible haber delinquido sin usted", añadió.

"Hasta aquí ha llegado. Esta mañana será usted citado en la comisión de investigación del Senado y estaré en el mes de octubre. Usted es el máximo responsable. Usted está tan pringado como ellos", remarcó Feijóo. El PP lleva meses anunciado que llevaría al jefe del Ejecutivo a la Cámara Alta, pero todavía no había concretado una fecha.

La respuesta de Sánchez fue breve y directa: "Ánimo, Alberto". Estas palabras se enmarcan también en la idea que tiene el PSOE de que Feijóo eleva sus palabras en un momento de debilidad de su liderazgo frente a los sectores duros del PP encabezados por José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso.

En su primera intervención, Sánchez le trasladó a Feijóo: "Que la realidad no estropee un buen titular. Las acusaciones de supuesta financiación irregular son absolutamente falsas. Para sobrecogedor, el Partido Popular".

Sánchez realizó un primer turno de marcado carácter social, una línea que está explotando el Gobierno frente al modelo de las autonomías del PP. Puso sobre la mesa: "Este Gobierno ha aumentado un 45% la inversión en sanidad pública. Ustedes derivan a la privada. Lo que está ocurriendo en Andalucía es que hay mujeres sin pruebas diagnósticas y sin tratamiento diagnóstico".

Además, le echó en cara que estén en contra del embargo a Israel y que vayan a votar que no a la reforma constitucional para blindar el aborto. Para recordar al hilo que menos del uno por ciento de los abortos en la Comunidad de Madrid se practican en la sanidad pública: "Es un atropello al derecho de las mujeres".