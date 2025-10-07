Del "no es un genocidio" a las amenazas para la seguridad: las excusas del PP para no apoyar el embargo de armas

Justo cuando se cumplen dos años de los atentados de Hamás en suelo israelí que provocaron 1.200 muertes y un centenar de desaparecidos, el Congreso español ha debatido —pero no votado— el decreto del embargo de armas a Israel. Ni Junts ni el Partido Popular querían que la votación se produjera este martes por ser el segundo aniversario de los ataques, a pesar de que desde entonces el país gobernado por Benjamín Netanyahu ha dejado 67.000 asesinados en Gaza, 151 niños muertos por desnutrición y el 95% de los hospitales destruidos. El Gobierno aceptó posponer la votación al miércoles con la incógnita de que hará Podemos —ante lo que considera un "decreto fake"— y con la certeza de que el PP no lo salvará.

Lo cierto es que la formación de Alberto Núñez Feijóo no quiere darle ni una sola victoria al Gobierno de Pedro Sánchez. Y las ajustadas mayorías en el Congreso han permitido al PP jugar ese papel esta legislatura, aunque haya implicado votar en contra de los intereses de sus autonomías o sus propios votantes. En el caso del decreto, aprobado por el Consejo de Ministros a finales de septiembre, supondría darle respaldo al embargo de compra y venta de armas a Israel, la prohibición de entrada de los productos de los territorios ocupados por colonos en Palestina y la denegación del tránsito por puertos españoles y por el espacio aéreo de cualquier tipo de combustible con destino a Israel que pueda tener un uso final militar, entre otras medidas.

Si el PP vota en contra, su trámite estará en manos de Podemos, al que las organizaciones propalestinas como RESCOP, el Centre Delàs o Greenpeace han pedido que no deje caer el decreto y trate de mejorarlo en el trámite parlamentario. Aunque el voto de Junts se daba por descontado, durante el debate su portavoz, Marta Madrenas, ha preguntado al Gobierno si en ese contexto sacar adelante esta medida podría ser un "error".

"Exhiban su antisemitismo y ahórrenos sus lecciones morales"

Durante estos dos años el PP ha evidenciado su incomodidad con el conflicto, sin cuestionar ni atacar a Israel y justificando sus acciones en nombre de su derecho a defenderse, pasando de puntillas por los bombardeos dirigidos contra la población civil de Gaza y los iraníes con recurrentes apelaciones a la desescalada y, sobre todo, utilizando todas las oportunidades para criticar al Gobierno central, como hizo este martes la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, encargada de defender la posición del PP.

"Raro genocidio el que se compromete a liberar a 1.700 presos palestinos, el que firma que Gaza será reconstruida en beneficio del pueblo palestino que ha sufrido demasiado y el que acepta que la Autoridad Palestina gobierne Gaza en cuanto cumpla los estándares asumidos por ella misma. ¿Se imaginan a Hitler apoyando un plan para reconstruir el gueto de Varsovia, liberar a los judíos y entregarles el gobierno de la ciudad? Yo tampoco. Si quieren llamar nazis a los judíos para negar a Israel el derecho a existir, háganlo de frente, exhiban su antisemitismo y ahórrennos sus lecciones morales", lanzó.

Aunque Álvarez de Toledo admitió que "Netanyahu debe rendir cuentas por sus matanzas· porque "miles de palestinos inocentes han muerto en una guerra feroz", atribuyó la "responsabilidad máxima" a Hamás por "realizar la mayor matanza de judíos desde la Segunda Guerra Mundial", ridiculizó la misión de la Flotilla y cargó contra el Gobierno de coalición por mostrar sus reservas ante el "plan" del presidente de EEUU, Donald Trump. "Cuando por fin hay un plan de paz serio, tuercen el gesto y lo rechazan. Han pasado del no a la guerra al no a la paz", añadió, respecto a las reservas de la vicepresidenta Yolanda Díaz, por considerarlo una "farsa" que perpetúa la ocupación de Gaza.

La portavoz adjunta del PP no reveló el sentido del voto, aunque de su dura intervención cabe esperarse un 'no' como ya sucedió en la proposición de ley para el embargo de armas del pasado mes de mayo. La conservadora ahondó en las reservas de Podemos y les preguntó si realmente van a aceptar lo que ellos denominan "decreto fake" por no impedir el comercio de armamento con las filiales de empresas israelíes, establecer controles al cargamento de los buques ni prohibir el uso de las bases de EEUU en Rota y Morón, aunque algunas de estas iniciativas ya están previstas en otras normas.

El PP respalda el plan de Trump

Israel impone su salida de Gaza con la "complicidad" europea tras dos años de genocidio e impunidad Ver más

Álvarez de Toledo también hizo alusión al plan de Trump para defender su viabilidad, pero no utilizó otros de los argumentos esgrimidos por la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, sobre la utilidad de aprobar la medida. "¿Va a servir (el decreto) para que el Gobierno de Netanyahu pare la masacre contra la población palestina? Yo creo que no", dijo Muñoz horas antes de que tuviera lugar el debate, para añadir que España será quien salga más perjudicada si se aprueba el decreto por el volumen de exportaciones a Israel y advertir de que se puede poner en riesgo la "seguridad" de España.

Aunque oficialmente el PP está a favor de resolver el conflicto entre Israel y Palestina "por medio de la solución de dos Estados" —así aparece en el programa electoral con el que se presentó a las elecciones generales del 23 de julio—, Génova no reconoce lo que está sucediendo en Gaza como un genocidio y ha cuestionado a la comisión independiente de la ONU por tildarlo como tal. "No le compete a la ONU, ni me compete a mí ni le compete al presidente del Gobierno decidir lo que es o no un genocidio. Es un tipo penal que establece la Corte Penal Internacional", argumentó hace solo unas semanas Muñoz. Para el PP, en realidad, todo es una "cortina de humo" con la que Sánchez trata de desviar la atención de otras cuestiones de índole nacional.

Todo ello a pesar de que en estas últimas semanas la dirección nacional del PP, con Feijóo a la cabeza, ha modulado —ligeramente— su posición al ver la respuesta de la sociedad ante los ataques indiscriminados, lo que ha llevado a algunos barones populares a hablar ya de genocidio, como el andaluz Juanma Moreno, el gallego Alfonso Rueda o el aragonés Jorge Azcón frente a una Isabel Díaz Ayuso liderando la posición más proisraelí.