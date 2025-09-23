El Gobierno aprueba el embargo de armas a Israel y la prohibición de productos de los territorios ocupados

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto de medidas de presión a Israel, que incluye como puntos estrella el embargo de compra y venta de armas a ese país y la prohibición de entrada de los productos de los territorios ocupados por colonos en Palestina.

Este decreto se aprueba de manera paralela a la celebración en Nueva York de la Asamblea General de la ONU, donde países como Francia, Reino Unidos, Portugal y Canadá se están uniendo a la posición de España del reconocimiento del Estado palestino.

La norma supone la denegación también del tránsito por puertos españoles y por el espacio aéreo de cualquier tipo de combustible con destino a Israel que pueda tener un uso final militar.

Además, prohíbe la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado y la publicidad destinada a la comercialización de dichos bienes en España, haciéndose extensiva la prohibición de publicidad también a los servicios prestados procedentes de los asentamientos.

Las medidas recogidas en la norma, según el Gobierno, se aplican en los supuestos de operaciones comerciales con Israel con autorizaciones solicitadas o ya vigentes.

El Gobierno comparecerá trimestralmente en el Congreso para rendir cuentas

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado que el Gobierno comparecerá trimestralmente en el Congreso de los Diputados para "rendir cuentas" sobre el decreto de embargo aprobado este martes en el Consejo de Ministros.

Cuerpo, en la rueda de prensa en Moncloa tras el Consejo, ha señalado que el decreto de medidas para presionar a Israel es un "paso contundente" y ha confiado en contar con la "mayoría suficiente" para su convalidación ahora en la Cámara Baja.

El titular de Economía ha informado de que, además, que el decreto incluye la posibilidad de que se puedan aplicar excepciones para salvaguardar el interés general nacional.

En este punto, ha aseverado que se ha diseñado un proceso en dos fases para que sea efectiva la prohibición de los productos elaborados en territorios ocupados por israelíes, mediante un listado de Exteriores de códigos postales y el posterior filtro de la Agencia Tributaria.