"Premio Planeta, Del Val en peor", el tuitómetro de la semana
Ha vuelto a pasar. El Premio Planeta 2025 ha indignado al gran público y también ha incendiado las redes sociales. ¿El motivo? Que un año más un rostro de Atresmedia, se lleva el galardón, este año le ha tocado a Juan Del Val por 'Vera, una historia de amor'. Hace dos años le tocó a Sonsoles Ónega.
El escritor es colaborador en El Hormiguero en Antena 3 y de La Roca en La Sexta, ambos canales televisivos pertenecientes a Atresmedia, que a su vez forma parte del Grupo Planeta, organizadores del premio literario.
En cuanto se supo que Del Val se llevaba El Planeta, y su correspondiente millón de euros, las críticas, los memes y las mofas coparon los timelines de Bluesky y X. "Planeta (Antena 3) dándole el Premio Planeta a un tertuliano de Antena 3 (Planeta). No asistíamos a una sorpresa tan grande desde que el premio Planeta (Antena 3) recayó en la presentadora de Antena 3 Sonsoles Ónega", ironiza @PiedrafitaMario, "Propongo cambiar el nombre de Premio Planeta a Premio Chancleta", sentencia @wilma78.bsky.social, "Premio Planeta, Del Val en peor", se ríe @srpacotomas.bsky.social, "Lo del Premio Planeta se ha convertido en el trabajador del mes", postea @donmitxel-oficial.bsky.social.
Las declaraciones sobre el aborto y el último careo en la Sesión de Control en el Congreso de Feijóo han sido la diana favorita de los usuarios.
No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.