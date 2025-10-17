"Premio Planeta, Del Val en peor", el tuitómetro de la semana

Ha vuelto a pasar. El Premio Planeta 2025 ha indignado al gran público y también ha incendiado las redes sociales. ¿El motivo? Que un año más un rostro de Atresmedia, se lleva el galardón, este año le ha tocado a Juan Del Val por 'Vera, una historia de amor'. Hace dos años le tocó a Sonsoles Ónega.

El escritor es colaborador en El Hormiguero en Antena 3 y de La Roca en La Sexta, ambos canales televisivos pertenecientes a Atresmedia, que a su vez forma parte del Grupo Planeta, organizadores del premio literario.

En cuanto se supo que Del Val se llevaba El Planeta, y su correspondiente millón de euros, las críticas, los memes y las mofas coparon los timelines de Bluesky y X. "Planeta (Antena 3) dándole el Premio Planeta a un tertuliano de Antena 3 (Planeta). No asistíamos a una sorpresa tan grande desde que el premio Planeta (Antena 3) recayó en la presentadora de Antena 3 Sonsoles Ónega", ironiza @PiedrafitaMario, "Propongo cambiar el nombre de Premio Planeta a Premio Chancleta", sentencia @wilma78.bsky.social, "Premio Planeta, Del Val en peor", se ríe @srpacotomas.bsky.social, "Lo del Premio Planeta se ha convertido en el trabajador del mes", postea @donmitxel-oficial.bsky.social.

Premio Nobel de la Paz: Maria Corina Machado. Premio Planeta: Sujétame el cubata. — Genko (Miguel) (@genko.bsky.social) 15 de octubre de 2025, 23:39

Propongo cambiar en nombre de Premio Planeta a Premio Chancleta. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 16 de octubre de 2025, 15:26

Nunca pensé que existiría un premio más devaluado que el Premio Nobel de la Paz, llega el Planeta... y zas, en toda la boca. — Mautorland (@mautorland.com) 16 de octubre de 2025, 11:14

- ¿Juan del Val? Le llamamos para comunicarle que ha ganado usted el Premio Planeta. - ¿DE QUÉ PLANETA? - Mal empezamos. — CELESSON (@chemapizca.bsky.social) 16 de octubre de 2025, 8:42

Lo del Premio Planeta se ha convertido en el trabajador del mes. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 16 de octubre de 2025, 15:16

“Me ha apetecido presentar unos informativos tan buenos, simplemente”, ha declarado esta mañana en japonés después de que su compañera, la presentadora y futura ganadora del Premio Planeta, Mónica Carillo, le diera la bienvenida. Noticia completa: www.elmundotoday.com/2025/10/mura...



[image or embed] — El Mundo Today (@elmundotoday.com) 16 de octubre de 2025, 12:34

Parece que el premio Planeta otra vez esquivó a la literatura. — Espelunco (@espelunco.bsky.social) 16 de octubre de 2025, 14:32

Las declaraciones sobre el aborto y el último careo en la Sesión de Control en el Congreso de Feijóo han sido la diana favorita de los usuarios.

