Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero con un millón de euros Juan del Val, ganador del Planeta 2025

Esta noche gana El Hormiguero. Desde que David Broncano desembarcara en Televisión ¡Española! hace un par de temporadas no hay semana sin algún tipo de polémica entre La Resistencia y el longevo programa del prime time de Antena 3. Pero ya está, lo dicho, esta noche gana El Hormiguero por decreto. Porque el Premio Planeta 2025, con su correspondiente millón de euros, se lo lleva Juan del Val (Madrid, 1970), quien sin duda ninguna ha venido al Museu Nacional d’Art de Catalunya a divertirse más que todos los demás.

"¡Demasiado Atresmedia!", afirmaba a viva voz alguien desde la zona de mesas donde teclea y teclea la prensa. Porque, recordemos, el escritor madrileño es colaborador del programa conducido por Pablo Motos en Antena 3 y de La Roca —presentado por su esposa, Nuria Roca— en La Sexta, ambos canales televisivos pertenecientes a Atresmedia, que a su vez forma parte del Grupo Planeta. Blanco y en botella, más aún si recordamos que en 2023 ya resultó agraciada con el galardón literario más dotado del mundo la presentadora Sonsoles Ónega, uno de los rostros más potentes del conglomerado mediático. Que en 2024 se impusiera la escritora Paloma Sánchez-Garnica fue considerado normal después del sobresalto televisivo del año anterior.

Juan del Val, por cierto, que se presentó al Planeta con el seudónimo de mujer de Elvira Torres (ya es casualidad que justo él estuviera detrás de ese nombre falso), gana al premio con la novela Vera, una historia de amor, que a su vez se presentó inicialmente con el título igualmente falso de No es tan difícil morir de amor. Como finalista queda en esta septuagésimo cuarta edición del famoso galardón Ángela Banzas (Santiago de Compostela, 1982), escritora que igualmente se postuló para esta ansiada distinción con el seudónimo de Sofía García y una novela que inicialmente tuvo el título de El color de la lluvia, pero ha terminado llamándose Cuando el viento hable. Ella también puede divertirse lo suyo con los 200.000 euros que se lleva en esta velada.

"Promover la máxima difusión del libro y crear nuevos lectores", fijaba como principales objetivos del premio el martes en rueda de prensa el presidente del Grupo Planeta, Josep Creuheras. Lo que no dijo es que, a poder ser, vender a tope se consiga con alguien que tenga impacto mediático y sea de la casa. Alguien que pase varias horas cada semana colándose en millones de hogares españoles como tertuliano de esos que opinan y dan que hablar. Alguien que, además de eso, sea escritor. Pues ya estaría. Lo cierto es que, entre algunos otros nombres de la órbita Atresmedia, el del 'polémico Juan del Val' (así le llama Motos) venía apareciendo en las quinielas de la prensa durante las horas previas, seguido, eso sí, de un meneo de cabeza para descartar la idea. Pues sí era.

Se escribe para la gente, no para una supuesta élite intelectual. Considerar que comercial y calidad son conceptos opuestos es faltarle el respeto a la gente Juan del Val

Siempre esa tensión entre calidad literaria y músculo comercial, imposible de calmar porque, de hecho, ese es el as en la manga de la editorial para que todo el mundo hable de su galardón para bien o para mal, la novela ganadora nos cuenta la historia Vera, una mujer de mediana edad perteneciente a la alta sociedad sevillana que rompe con su matrimonio vacío con el marqués de Villaecijilla. Su apasionada relación con Antonio, más joven que ella y de origen humilde, la conduce a un proceso de liberación personal que culmina con el descubrimiento de la verdadera cara de su exmarido.

Poco tiene que ver la trama de la obra finalista en la que Sofía, nacida en la posguerra y criada por sus abuelos en la Galicia rural, arrastra secretos familiares y ausencias. Una extraña dolencia la lleva al hospital, donde se ocultan los horrores de experimentos con personas y descubre la existencia de una hermana gemela perdida. Con la ayuda de Daniel descubre la verdad y juntos abren un camino hacia la esperanza.

Estos dos títulos son los que quedarán para la posteridad de un Premio Planeta 2025 que dará que hablar, como procede para convertirse en el pertinente bookseller, que tuvo un inicio accidentado para parte de los presentes, pues los dos grandes autobuses que trasladaban a un centenar de periodistas e invitados hasta la cima de la montaña llegaron con un notable retraso (y no fueron los únicos) como consecuencia del colapso provocado en las calles de la Ciudad Condal, principalmente en la zona de la Estación de Sants, por las manifestaciones y protestas en apoyo del pueblo palestino. Tan arriba se sintió el grito de la calle, el efecto de la movilización.

Una vez retomado el pulso, media hora después de la hora inicialmente prevista, la velada siguió adelante según lo previsto. Esto es, mostrando por las pantallas gigantes incluso imágenes del jurado deliberando en una sala aparte del comedor de la cena principal, y manteniendo la emoción del juego eliminando títulos una ronda tras otra entre murmullos de exclamación que van subiendo de volumen según avanza la noche y quedan menos aspirantes en pie. Un pasatiempo entre plato y plato al que juegas o no juegas, un truco de trilero. Puro ilusionismo. ¿O acaso están decidiendo de verdad los miembros del jurado mientras todos los demás cenan?

El clímax llegó cuando una Carmen Posadas con manos temblorosas desveló el secreto definitivo como portavoz del jurado. Ahí ha sido cuando Juan del Val ha subido al escenario, ha recibido el galardón y ha tomado la palabra para hacer suyos los deseos de Creuheras asegurando que él también quiere que le lea la gente y "cuanta más gente mejor". "Quiero agradecer al Grupo Planeta que convierta la literatura en una noche como esta en un acontecimiento popular, que es lo que debería ser siempre la literatura", ha destacado.

Y todavía ha añadido que "se escribe para la gente, no para una supuesta élite intelectual", por lo que, en su opinión, "considerar que comercial y calidad son conceptos opuestos, siempre distintos, es faltarle el respeto a la gente". "De la gente vivimos todos los que estamos aquí y deberíamos escribir para la gente. También los políticos viven de la gente", ha remarcado, antes de terminar con una sentida dedicatoria para su pareja Nuria Roca: "Sin ti nada tiene sentido, eres mi vida, te quiero".