Broncano denuncia los vetos de 'El Hormiguero' durante "años" tras quedarse 'La Revuelta' sin invitado

La guerra entre La Revuelta de David Broncano y El Hormiguero de Pablo Motos ha pasado al siguiente capítulo. El programa de La 1 se vio obligado el jueves por la noche a acortar media hora su emisión ya que se quedaron sin invitado minutos antes de comenzar la grabación. Según relató el propio presentador, estaba previsto que el piloto de motociclismo Jorge Martín, reciente campeón del mundo de Moto GP, se sentara en el plató de la televisión pública pero desde el formato de Antena 3 se "ha presionado para impedirla".

"Nos ha desmontado el programa, se ha cargado nuestro trabajo de hoy", afirmó Broncano que también explicó al público que el veto se produjo con el propio Jorge Martín en el propio teatro donde se graba La Revuelta: "Está aquí abajo". "Son las 18 horas, el programa normalmente empieza a grabarse a las 17. Pues a las 16.30 horas nos han dicho que en El Hormiguero se han enterado que venía aquí y, como en teoría iba la semana que viene allí, no quieren que nadie venga aquí antes que allí", explicó al tiempo que, sin querer entrar en detalles, dejó claro que "tienen sus formas de presionar en estas cosas".

"Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista aquí", reconoció Broncano que detalló que el piloto les explicó que "no puede venir porque pasarían otras cosas". Según el presentador, esta situación no es la primera vez que pasa: "Es algo que lleva pasando años. También con La Resistencia, cuando no éramos ni competencia, pero siempre ha habido, por su parte, mucho juego así". "Habéis visto que nunca jamás ha venido un invitado antes aquí, que allí. Cuando pueden hacer que no vengan aquí, directamente lo hacen. Y cuando no tienen tanta fuerza sí exigen que primero vayan allí", detalló.

Broncano también defendió los chistes que hacen desde La Revuelta sobre la competencia: "Siempre lo hacemos con ellos, con otros programas, con otra gente y con nosotros mismos. Pero siempre digo que ojalá ellos me contestaran a mis chistes con chistes y no con cosas por debajo". "En su momento hablé con Pablo sobre esto y siempre le dije que no iba a entrar en guerras de presentadores, ni programas. Lo que hemos hecho es hacer algunos chistes, creo que es lícito porque es un programa de comedia. Ellos en teoría también son un programa de comedia. Y nuestros chistes no afectan a su trabajo", afirmó el presentador que insistió en que lo sucedido este jueves fue "exagerado".

"Cuando nos jubilemos contaremos la cantidad de veces que nos han movido la agenda o que nos han llamado representantes. Es algo que nos afecta profesionalmente", afirmó Broncano. El presentador de La Revuelta confesó que se decidieron a contarlo porque no podían improvisar el programa a esas alturas: "Creo que la forma de visibilizar la ofensa y el ataque a nuestro trabajo es que directamente hoy no haya entrevista, ni nada. Ponemos unas imágenes de animales y se acabó".

'La Revuelta' y 'El Hormiguero': tablas el primer mes, pero Broncano gana cuando coinciden Ver más

Broncano terminó su explicación pidiendo perdón al público del plató, al que recolocarán para que asistan a otra emisión, y a Jorge Martín porque "me consta que le hacía ilusión venir" y "venía de lejos". "Espero que en El Hormiguero le hagan una buena entrevista y la gente lo disfrute", aseguró.

Y es que minutos después Pablo Motos confirmó que Jorge Martín acudirá la próxima semana a El Hormiguero. Ante el revuelo generado en redes sociales, en el que muchos usuarios han acusado al formato de Atresmedia de "guerra sucia", el programa de Antena 3 sacó un comunicado en el que explicó que se trató de un "malentendido sin mayor importancia". "Dos semanas antes de la final, habíamos acordado contar en exclusiva con Jorge Martín en nuestro programa. Hoy uno de sus representantes ha cometido un error al cambiar la visita que tenían programada con otro piloto. Tras lo sucedido, Dorna, empresa organizadora del Mundial de Motociclismo, contactó con los representantes para resolver la situación", detalla la publicación en el antiguo Twitter.

El motorista no ha dado su versión en las redes sociales, aunque según usuarios de X habría dado me gusta a la publicación de Instagram de La Revuelta en la que explican lo sucedido.