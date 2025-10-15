Trabajadores y estudiantes paran por Gaza y salen a la calle para denunciar la "paz de los genocidas"

Miles de trabajadores y estudiantes se movilizan en las calles, con paros parciales y en algunos casos secundando un día de huelga general, en favor de la paz en Gaza y por la justicia y el respeto a los derechos humano del pueblo palestino.

Organizaciones sociales, sindicatos y asociaciones de estudiantes han denunciado por las calles de toda España el "genocidio" cometido por Israel contra Palestina y han avisado de que el reciente acuerdo de paz firmado que ha conllevado la liberación de rehenes no puede significar impunidad para el gobierno israelí.

La normalidad predomina de momento en este día de paros laborales, de entre dos y cuatro horas -convocados UGT y CCOO-, y de 24 horas -convocado por la CGTG, Solidaridad Obrera y el sindicato de Estudiantes, entre otros-.

En Cataluña se han producido algunos incidentes a primeras horas de la mañana, con algunos cortes de carretera y el bloqueo a los accesos al Puerto de Barcelona y a la Universidad Autónoma.

En Madrid, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, han participado en la concentración a las puertas del Hospital del Niño Jesús, acompañados por el embajador de Palestina, Husni Abdel Wahed.

Álvarez ha avisado de que los acuerdos de paz son de "una debilidad absoluta" y ha llamado a lograr una "paz sobre bases sólidas", mientras que Sordo ha señalado que "solo a través de la presión se puede detener definitivamente la barbarie que hemos vivido en estos últimos dos años".

El Sindicato de Estudiantes ha convocado un paro de 24 horas en 40 ciudades españolas y miles de jóvenes han marchado también este mediodía por la calle de Atocha de Madrid bajo la pancarta 'Pararlo todo para parar el genocidio' y con carteles como 'La paz de los genocidas es una farsa'.

Con cánticos como '¡Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá!' los estudiantes han apoyado un manifiesto que afirma que tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pretenden "hacerles tragar con un 'acuerdo de paz' que exculpa a los genocidas de sus crímenes". No obstante, la manifestación principal de Madrid, convocada por sindicatos y asociaciones por Palestina, está prevista a las 19 horas.

En Barcelona la manifestación ya se ha producido este mediodía, desde las sedes de UGT y CCOO hasta la representación europea, en el paseo de Gràcia, donde los dirigentes sindicales han entregado un manifiesto en el que reclaman que la tregua actual sea "permanente y verificable". Los estudiantes catalanes también ha partido desde la plaza Universitat hasta la Estación de Sants y han llamado a un boicot contra Israel.

En Andalucía, el Sindicato de Estudiantes y la CGT y las centrales UGT y CCOO han salido, por separado, a las calles de las diferentes capitales para mostrar la solidaridad con Palestina y mientras en Sevilla los estudiantes han reunido a más de 2.500 personas, según la Policía Nacional, en Granada han congregado a cerca de 3.000 personas.

Galicia ha vivido diferentes huelgas y actos reivindicativos y, en Navarra, se ha visibilizado una manifestación con 10.000 personas, según la delegación del Gobierno, que se ha abierto con una gran bandera palestina y una pancarta con el lema ¡Stop genocidio! Langileok Palestinarekin" (Los trabajadores con Palestina).

Los paros llegan al Congreso de los Diputados

Los sindicatos vuelven a movilizarse este 15 de octubre en solidaridad con Palestina Ver más

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, han dejado el hemiciclo a las 10:30 horas, en mitad de la sesión de control, para congregarse ante las escalinatas del Congreso junto a diputados de Sumar, EH Bildu y BNG.

Una representación de parlamentarios socialistas ha salido momentáneamente del hemiciclo para mostrar su apoyo a Gaza.

En Les Cortes Valencianes se ha vivido un momento de tensión cuando el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha acusado al diputado del PP Manuel Pérez Fenoll de decirle "qué gordito has salido de Auschwitz" al parlamentario de la coalición y activista que participó en la Flotilla Global Sumud, Juan Bordera.