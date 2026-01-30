Esta semana, una buena noticia, el anuncio de una regulación extraordinaria de migrantes, ha desembocado en un auténtico aluvión de muestras de odio, racismo y xenofobia por parte de la derecha y los ultras. Las personas extranjeras que quieran acogerse a la medida, a la que se ha llegado tras un acuerdo entre el Gobierno y Podemos, tienen que haber vivido en España durante al menos cinco meses hasta el 31 de diciembre de 2025. También pueden adherirse los solicitantes de asilo que hubiesen registrado su petición hasta esa misma fecha. Desde que se hizo pública la medida, los bulos han corrido como la pólvora, entre los más destacados el que apoya la teoría del "gran reemplazo" que apunta a que se quiere sustituir al pueblo español por población migrante. La otra mentira que se ha difundido profundiza en el derecho al voto de los regularizados diciendo que será automático según obtengan los papeles, algo que también es falso.

Los usuarios de X y Bluesky han tirado de ironía para ridiculizar a los ultras y denunciar, una vez más, todos los bulos que se estaban difundiendo sobre el asunto. "Es normal que Abascal siga con el bulo de que el gobierno va a legalizar a 500.000 votantes suyos. Es una mentira descarada y desmontable en un minuto de búsqueda en Google, pero en Vox saben que tienen los votantes peor informados y más manipulables posibles", ironiza @BenderOfuscado; "El gran reemplazo que está sufriendo el país se debe a la expulsión masiva de los vecinos y las vecinas de sus barrios por la gentrificación, la turistificación y la especulación. Estos extranjeros (y más si son fondos de inversión) no les molestan a las ultraderechas españolas", denuncia @PeppeQuare, "Quieren esclavos. Por eso rabian. Hoy pierden los malos", apunta @DaniPachamama.

Ojalá que los inmigrantes reemplazaran a todos los fascistas en este país. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 27 de enero de 2026, 14:50

Ninguna persona es ilegal, no pagar las horas extras de los trabajadores, sí lo es. — mortadela.bsky.social (@mortadela.bsky.social) 27 de enero de 2026, 17:45

Los antivacunas protagonizan también parte de la conversación de los internautas después de que la OMS alertara de que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España. Con datos alarmantes ya que la cifra de casos aumentó de 227 en 2024 a 397 al año siguiente, con un alto porcentaje de personas no vacunadas. Las redes se han hecho eco de la noticia y han centrado la crítica en los antivacunas. "Las vacunas son más malas que el comunismo y son para controlarnos con tremendo chip, pero la culpa de que vuelva a haber sarampión la tienen los inmigrantes porque, claro, no están vacunados", se ironiza @SiberetSiberet.

Otro asunto muy comentado esta semana, dentro y fuera de las redes sociales, ha sido el decreto ómnibus y la parte correspondiente a la subida de las pensiones. Los votos en contra de PP, Vox y Junts tumbaron la renovación del 'escudo social' del Gobierno, y con ella decayó la revalorización general de las pensiones, además de otras medidas sociales. El Ejecutivo intentará ahora aprobar una alternativa para garantizar la subida. "Tu abuela 425 euros y la derecha votando en contra de que le suban la pensión", critica @DonMitxel_I.

Leo titulares de informativos: "Varapalo al Gobierno". No, miren, el varapalo es para las personas vulnerables. Los invisibles para muchos. Para los pensionistas con pensiones bajas. Mañana puedes ser tú el que se lleve el varapalo. — e_nasarre (@enasarre.bsky.social) 27 de enero de 2026, 18:49

