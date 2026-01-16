"Aeropuerto Julio Iglesias Madrid Barajas", las redes estallan contra el cantante tras las acusaciones de agresión sexual

El asunto no tiene ninguna gracia. El contenido y la gravedad de los testimonios en primera persona que recoge la investigación de elDiario.es sobre Julio Iglesias, ha dominado la conversación en redes sociales durante toda la semana. Dos ex trabajadoras le acusan de agresiones sexuales y otras situaciones de explotación en las que el cantante se aprovechaba de su posición de poder. La indignación de los usuarios ha articulado la conversación con cientos de imágenes en las que se ve al cantante besando o tocando sin su consentimiento a distintas mujeres. "Julio Iglesias y la noticia que no sorprendió a nadie", opina @BenderOfuscado, "Resulta que Julio Iglesias es un babas, un abusador y un mierdas, para sorpresa de absolutamente nadie", destaca @iLu_S_A.

Cuando acusaron a Errejón de abusos sexuales, la izquierda le lapidó en la plaza pública. Cuando acusan a Julio Iglesias de cosas mucho peores, la derecha sale en tromba a protegerle. Sí, claro que somos mejores. Porque ellos son escoria. — Bender el que Ofende (@benderofuscado.bsky.social) 14 de enero de 2026, 13:31

Pero la cosa no acaba ahí, algunas voces como Isabel Díaz Ayuso o Ana Obregón se han posicionado del lado del cantante mostrándole su apoyo y defendiendo su inocencia: "Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", escribía la presidenta madrileña. Esto ha hecho saltar la liebre entre los usuarios de X y Bluesky que han alzado la voz para defender a las víctimas. "La mayoría de los defensores de Julio Iglesias no niegan los hechos, solo dicen ¿Y Errejón? ¿Irán? Ahí estamos", señala @DonMitxel_I, "Aeropuerto Julio Iglesias Madrid Barajas", ironiza @PabloEchenique, "Siempre en el lado incorrecto, siempre", critica @carlwinslou.

El asunto del premio Nobel de la Paz en torno a Donald Trump y María Corina Machado parecía que no podía ir a peor, pero lo ha hecho. La opositora venezolana se ha reunido con el magnate en la Casa Blanca y le ha regalado en señal de "gratitud" la medalla que ella recibió el pasado mes de diciembre. La decisión no ha caído en saco roto en redes sociales y los usuarios se han hecho eco en forma de memes y mofas hacia la líder política. ‪"Corina le entregó a Trump su Premio Nobel de la Paz. El ridículo de la derecha no se limita a España", sentencia @wilma78.bsky.social‬, "Make Nobel Prize great again", ironiza @chemapizca.

Corinna le entregó a Trump su Premio Nobel de la Paz. El ridículo de la derecha no se limita a España. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 15 de enero de 2026, 23:29

Recuerdo cuando me humillé hasta extremos vergonzosos para que una exnovia me diera una segunda oportunidad. Pues bien, creo que no llegué ni a una milésima parte de lo que esta señora se está humillando ante Trump. Esto sobrepasa ampliamente la vergüenza ajena.



[image or embed] — Hanky (@hankysolo.bsky.social) 16 de enero de 2026, 7:56

