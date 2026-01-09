"Ya está entrando libertad y saliendo petróleo", las redes reaccionan al golpe de Trump en Venezuela

La actualidad de las últimas semanas tiene nombre propio: Donald Trump. El presidente estadounidense ha dominado la conversación mediática y también las de las redes sociales. ¿El motivo? El 3 de enero Estados Unidos lanzó una operación militar en Caracas y otros puntos y capturó a Nicolás Maduro y a su esposa. La Casa Blanca enmarcó la operación como parte de una ofensiva contra el “narcoterrorismo”.

El hecho provocó una oleada de críticas internacionales pero también de vítores al magnate. Muchas de las alabanzas pronto cesaron cuando en lugar de apoyar que María Corina Machado fuese la nueva presidenta del país, como mucha de su gente afín esperaba, se mostró de acuerdo con que Delcy Rodríguez asumiera la vicepresidencia interina, mientras mostraba señales de disposición a colaborar con la administración americana. El Gobierno de Trump defiende que controlará y gestionará la comercialización del petróleo venezolano y los ingresos asociados, presentándolo como parte del “nuevo orden” llevado a Venezuela.

En la lista de objetivos del magnate los giros de guion que está tomando esta historia han dado mucho de sí para hacer bromas y memes y los creadores de redes sociales han estado al quite para recoger el guante de todos los asuntos. Desde el intento de Machado de compartir el Nobel de la paz con Trump, Groenlandia como territorio en su punto de mira, el interés más por el petróleo que por la democracia o la posición de la derecha europea en todo este asunto. "Dosis de democracia para Groenlandia, conocida nación subyugada a un terrorífico narcodictador que tiene su residencia intermitente en la isla: Papá Noel", ironiza @irenevg3, "Ya está entrando libertad y saliendo petróleo", valora @donmitxel-oficial.bsky.social‬, "Hoy, queridos niños, hemos aprendido que un Premio Nobel de la Paz puede usarse para dos cosas: como adorno en una estantería o como moneda de cambio para comprar la presidencia de un país", critica @wilma78.bsky.social‬.

Pues he cenao pollo, porque vaya precio tenía Groenlandia... — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 8 de enero de 2026, 21:34

Venezuela y Groenlandia para Trump, Ucrania y Finlandia para Putin, y Salou y Guijuelo para mí, es el nuevo orden mundial. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 7 de enero de 2026, 15:27

Psssss, te cambio mi Premio Nobel por un litro de cerveza y un paquete de tabaco. — Burnetdente (@prendente.bsky.social) 6 de enero de 2026, 21:52

Hoy, queridos niños, hemos aprendido que un Premio Nobel de la Paz puede usarse para dos cosas: como adorno en una estantería o como moneda de cambio para comprar la presidencia de un país. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 6 de enero de 2026, 9:27

Ya está entrando libertad y saliendo petróleo. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 7 de enero de 2026, 11:01

La propuesta de Feijóo es derretir Groenlandia y pa nadie. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 7 de enero de 2026, 20:08

Lo que mejor saben hacer los de la derecha es el ridículo. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 6 de enero de 2026, 19:35

