Maduro, detenido en una cárcel federal de Nueva York

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha aparecido en un vídeo difundido por la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca en X. En las imágenes se ve al líder venezolano caminar por un pasillo con una alfombra azul que lleva la inscripción "DEA NYD". En la breve secuencia, Maduro desea "buenas noches" y "feliz año" a las personas con las que se cruza.

Estas imágenes se habrían grabado en una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos, donde el mandatario habría sido procesado. Nicolás Maduro fue capturado por EEUU en Caracas la madrugada de este sábado en la conocida como operación Resolución Absoluta. Según reveló el presidente de EEUU, Donald Trump, el venezolano fue trasladado a un buque del ejército norteamericano y de allí viajo a Nueva York. Para ello, el presidente venezolano aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar al norte del Estado de Nueva York y, posteriormente, fue llevado a esas instalaciones vinculadas a la DEA, que es donde se habría grabado el vídeo. Una vez procesado, Maduro fue trasladado a la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, también en Nueva York.

Nicolás Maduro ha sido enviado a Nueva York porque es allí donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción desde 2020, que fue la excusa que Trump explicó en rueda de prensa desde Mar-a-Lago para proceder a la detención.

En 2020, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, acusó formalmente a Maduro. Este sábado, ese mismo organismo difundió una acusación sustitutiva en el mismo tribunal, por lo que el presidente de Venezuela afrontará en un tribunal federal cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.