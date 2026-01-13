Transparencia total
VIOLENCIA MACHISTA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga una denuncia contra Julio Iglesias

  • Dos mujeres que trabajaron para el cantante español señalan haber sido víctimas de violencia sexual por su parte
  • El Ministerio Público ya tiene abiertas unas diligencias de investigación penal de carácter preprocesal
El cantante Julio Iglesias, en una imagen de archivo.
El cantante Julio Iglesias, en una imagen de archivo. RTVE

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar una denuncia presentada el pasado 5 de enero contra el cantante Julio Iglesias, de quien ha trascendido este lunes que dos mujeres que trabajaron para él han denunciado presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021.

Dos extrabajadoras de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales y abusos laborales

Dos extrabajadoras de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales y abusos laborales

Según informan fuentes fiscales a EFE, el Ministerio Público ya tiene abiertas unas diligencias de investigación penal de carácter preprocesal, que se mantienen secretas, para determinar el alcance de la denuncia presentada.

Dado el carácter de los hechos denunciados y el secreto de las diligencias, las fuentes no han precisado qué delitos se investigan.

La apertura de esta investigación en la Fiscalía de la Audiencia Nacional se conoce el mismo día en que se ha hecho público que dos mujeres han denunciado presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante, en una investigación realizada por elDiario.es de España y Univisión Noticias en Estados Unidos. 

