Los colegios privados y concertados aumentan sus ingresos hasta los 14.400 millones

Los colegios privados siguen aumentando sus ingresos, que ascienden a 14.400 millones de euros anuales, sobre todo impulsados por los centros concertados, y pese a que en el sector varios grupos empresariales han adquirido centros en los últimos años, las entidades de pequeño tamaño que gestionan un único colegio son las predominantes, según informa EFE.

Según el informe elaborado por el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA publicado este jueves, el volumen de negocio de los colegios privados en el curso 2024-2025 creció el 2,5% respecto al curso anterior y mientras los colegios concertados generaron 10.900 millones de euros, los no concertados ganaron 3.500 millones.

Alrededor del 85% del total de los ingresos se deriva de los servicios de matrícula y enseñanza, frente al 15% generado por otros conceptos.

En el curso 2024-2025 había 9.330 centros privados, de los que el 60% eran concertados. El total de matriculaciones en ambas categorías ascendió a 2,76 millones de alumnos y alumnas.

El 80% de los colegios concertados cobra cuotas prohibidas por ley de hasta 510 euros al mes Ver más

El número de alumnos matriculados en colegios privados aumentó en dos cursos escolares en 3.000 estudiantes, según señala el estudio que incide en que alrededor del 74% del alumnado corresponde a centros concertados (2,05 millones frente a 714.000 alumnos matriculados en centros que no reciben recursos públicos).

El mercado está liderado por varios grupos empresariales y congregaciones religiosas que gestionan múltiples centros, habiendo protagonizado algunos de ellos procesos de crecimiento mediante adquisiciones en los últimos años. No obstante, la oferta continúa mostrando un alto grado de fragmentación, en un sector en el que predominan las entidades de pequeño tamaño encargadas de la gestión de un único colegio.

Los cinco primeros operadores —excluyendo congregaciones religiosas— reúnen una cuota de mercado conjunta de alrededor del 4% del negocio total generado por los colegios privados.