El 80% de los colegios concertados cobra cuotas prohibidas por ley de hasta 510 euros al mes

La escuela concertada —financiada con más de 7.400 millones de fondos públicos en tan sólo un año— sigue haciendo caso omiso a la ley. El 79,4% de todos los colegios privados sostenidos por el Estado continúa cobrando cuotas a las familias, que en algunos casos llegan a desembolsar hasta 510 euros al mes por alumno. No lo hacen de forma voluntaria y tampoco de acuerdo a la ley. Ni la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, por la que se ordenó la creación de conciertos, ni la posterior Ley Celáa, aprobada hace cuatro años, lo permiten. Ambos textos son claros: la educación obligatoria debe ser gratuita en estos colegios. Pero ni lo ha sido nunca ni previsiblemente lo será: el alumnado cada vez paga más por estudiar en sus aulas.

Son los resultados de la novena edición del Estudio de cuotas y precios de colegios concertados del curso 2023-2024, un estudio elaborado anualmente por la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), que denuncia a través de estos datos la "competencia desleal" que ejerce la concertada sobre la enseñanza meramente privada. "A estos colegios se les cede el terreno, se les concede el concierto de manera inmediata, se les paga al profesorado y no pagan impuestos. Luego tienen una doble financiación privada, porque cobran cuotas a las familias, que también pagan otros servicios como los de comedor o actividades extraescolares. Hacen que sea imposible competir", denunció la directora de la organización, Elena Cid, en la rueda de prensa de presentación del informe este martes.

El estudio se ha llevado a cabo entre marzo y mayo de 2024 y el método empleado ha sido el de mistery shopper, una técnica que consiste en hacerse pasar por una familia interesada en matricular a su hijo en un colegio. Concretamente, los investigadores se han interesado por el segundo ciclo de Educación Infantil en un total de 321 colegios repartidos por toda la geografía: 100 en la Comunidad de Madrid, 58 en Cataluña, 50 en Andalucía, 30 en la Comunitat Valenciana, 28 en Galicia, 20 en Aragón y País Vasco y 15 en Murcia. El informe, ha defendido en la rueda de prensa Amparo Núñez, la responsable de su realización, "refleja de manera objetiva y clara la información que los colegios concertados verbalizan a las familias", durante las entrevistas para la matriculación de un niño de 3 años.

Y los resultados son tajantes y confirman lo que en ocho ediciones anteriores ya habían denunciado: el 79,4% de las escuelas concertadas cobra una cuota base por la mera escolarización del pequeño, pero es que además en el 72% de los casos no existe voluntariedad, lo que contraviene expresamente la ley. La obligatoriedad se expresa además de dos maneras diferentes: en el 68,6% de los casos no se menciona la necesidad de que no exista y en un 14% se verbaliza que hay exclusión si no se paga la cuota. Y eso resulta especialmente "alarmante", a juicio de Cid, porque el estudio analiza el caso de un niño o niña de tan sólo 3 años.

Porque la exclusión se verbaliza indicando que el pequeño "se iría a otra aula" o "tendría que entrar más tarde por la mañana y por la tarde". "Se perdería todos los beneficios que ofrecen dentro de esta aportación", llegan a indicar algunas escuelas.

Las catalanas son además, y otra vez, las que se llevan la palma en el cobro de estos importes. En su escuela concertada se paga de media 510 euros al mes, un importe que desciende a los 450 en la Comunitat Valenciana, a los 252 en Madrid, a los 245 en Galicia y a los 224 en el País Vasco.