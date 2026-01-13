Dos extrabajadoras de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales y abusos laborales

Dos mujeres que trabajaron para el cantante español Julio Iglesias señalan al artista como presunto autor de diversos episodios de violencia sexual y abusos laborales. Según una investigación publicada este martes por elDiario.es, las dos exempleadas trabajaron para él, en régimen interno, en sus dos mansiones de República Dominicana y Bahamas, donde se produjo el abuso de poder.

Los hechos sucedieron en 2021, cuando el presunto agresor tenía 77 años. Una de las víctimas tenía entonces 22 años cuando comenzó a trabajar como parte del servicio doméstico. La joven describe un ambiente hostil marcado por el control, las humillaciones y el abuso de poder por parte del artista español, una situación que derivaría en episodios de violencia sexual reiterada.

Tres mujeres más acusan al director Carlos Vermut de violencia sexual Ver más

Iglesias habría agredido sexualmente a la joven en diversas ocasiones, realizándole penetraciones no consentidas, propinándole bofetadas y obligándole a mantener relaciones sexuales en presencia de otras trabajadoras de rango superior. Las violaciones habrían sucedido incluso con el pretexto de paliar las crisis de dolor físico que sufría el cantante a causa de la ciática que padece.

Otra de las exempleadas, encargada de labores de fisioterapia, relata también vejaciones, humillaciones y gritos por parte de su empleador durante su jornada laboral. Según la investigación periodística, el cantante habría realizado tocamientos no consentidos a esta mujer, manoseando sus pechos y obligándole a mostrarlos en público en al menos una ocasión.

Según los testimonios recabados, la encargada responsable de la selección de empleadas gestionó también la realización de reconocimientos médicos a las trabajadoras del servicio doméstico, incluyendo pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Las trabajadoras, además, no contaban con un contrato laboral formalizado por escrito y eran habituales las jornadas maratonianas que en ocasiones excedían las dieciséis horas.