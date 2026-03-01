Una nueva borrasca de gran impacto azotará desde el lunes Canarias y el sureste peninsular

Una nueva borrasca de gran impacto, nombrada Regina por el servicio meteorológico portugués, provocará a partir de mañana, lunes, lluvias abundantes en Canarias y en el sur y este de la Península, según informó hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y recogió EFE.

Mañana lunes, Regina ya llega al archipiélago canario, con zonas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife en alerta amarilla por rachas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

También el Estrecho y zonas de la costa de Granada, Almería, Murcia y Alicante estarán en alerta, aunque en este caso se espera que los vientos se mantengan entre 50 y 60 kilómetros por hora.

En los últimos meses, sucesivas borrascas han barrido el país dejando graves daños materiales, sobre todo en Andalucía, y han contribuido a recuperar los niveles de agua de unos embalses que, en muchos casos, presentaban un déficit acusado y que ahora rebosan incluso en territorios recientemente castigados por sequías severas.

Se trata de la decimocuarta borrasca de alto impacto, las que llevan nombre, ya que entre diciembre y febrero, coincidiendo con los meses del invierno meteorológico, ha habido ya otras trece, la última con el nombre de Pedro, aunque será la decimoséptima desde el inicio de la temporada, en el mes de octubre.

Con Regina se iguala la temporada con mayor número de nombramientos, la de los años 2023/24. En aquella ocasión, la borrasca número 17 (Renata) fue nombrada el 14 de abril.