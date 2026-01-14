Julio Iglesias, solo con el PP de Madrid

Al “cantante más universal” según Isabel Díaz Ayuso ya sólo le defiende el PP de Madrid. Era evidente que en el caso Paco Salazar sólo les preocupaba la brecha abierta en el PSOE. Ni las víctimas, ni las denuncias, ni el protocolo, ni se han puesto después a copiar el canal anónimo para que ante un Salazar propio las mujeres puedan denunciar. Lo sabíamos pero no con la crudeza de la tromba y rapidez con la que salieron a defender a Julio Iglesias ante los testimonios de dos extrabajadoras cuya elocuencia y claridad en el detalle de las agresiones, sumado al patrón de abuso, han recorrido el mundo con la unanimidad del shock.

La batalla la abrió Ayuso en solitario. “Las mujeres atacadas y violadas están en Irán” es la peor manera de desacreditar a las denunciantes y tirar por tierra la lucha contra la violencia de género. En el último balance de criminalidad del Ministerio del Interior, se registraron 4.137 denuncias de violaciones con penetración de enero a septiembre. Para Ayuso, “las atacadas y violadas están en Irán”. Con Paco Salazar no dudaron un instante en adherirse a las denuncias. Era falso. Y el paralelismo es insostenible. El PSOE cesó esa misma mañana a Paco Salazar antes del Congreso donde iba a ser nombrado número dos del partido y salió el mismo día de La Moncloa. Lo grave fue (y es) la falta de tramitación de las denuncias, pero nunca un dirigente del Gobierno le defendió en público.

Ayuso y Almeida se han negado a rectificar. Eligen poner al PP de Madrid al servicio de Julio Iglesias en una causa que apunta a convertirse en el Jeffrey Epstein español

El trabajo de investigación de Univisión,elDiario.es y la organización Women's Link es exquisito en el trato periodístico a las denunciantes, la verificación y reconstrucción de los hechos durante siete meses de 2021. La Fiscalía de la Audiencia Nacional les ha dado la condición de testigo protegido. No tienen nada que ganar de Julio Iglesias salvo que se haga justicia (que lo es todo) y han denunciado cuando han podido, al dejar de trabajar para él. Como es habitual en estos perfiles, su valentía ha abierto en canal el sistema de Julio Iglesias para que otras mujeres puedan denunciar. Se las captaba, se las utilizaba, se las aislaba y cada mujer relata los abusos de su caso particular.

La fiscalía investiga varios delitos antes de abrir formalmente la causa judicial. La trata de mujeres estaría en el patrón de Iglesias. Estructural, sistémico y con cooperadores necesarios para un funcionamiento de reclutación de mujeres. Sobre el listado de agresiones sólo hay que escucharlas: penetraciones sin permiso, humillaciones físicas, obligación de desnudarse, pruebas ginecológicas, de VIH… un volumen de pruebas que podría abrir la causa en España o República Dominicana.

Con todo, Ayuso y Almeida se han negado a rectificar. Eligen poner al PP de Madrid al servicio de Julio Iglesias en una causa que apunta a convertirse en el Jeffrey Epstein español. Los máximos dirigentes de Madrid se erigen en abogados defensores del “cantante universal” y protegen sus medallas. Una estrategia que sólo es posible en la batalla cultural donde el tándem madrileño se queda solo adelantando a Vox. Igual es su particular forma de hacer daño al PP nacional y debilitar a Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP reaccionó un día después de publicarse el escándalo de Julio Iglesias. Las denuncias son “muy graves”, dijo. Con el retraso en responder, parecía hacerlo ante su propio partido en Madrid. No marcó posición, recolocó el mensaje. Otra vez la presidenta de Madrid se le adelantó de la peor manera, con el peor asunto.