Sánchez anuncia que España prohibirá acceder a redes sociales a menores de 16 años

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras cuatro medidas para aumentar el control de las plataformas digitales, informa EFE.

Sánchez ha hecho anuncio en su intervención ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái y en la que participan una treintena de jefes de Estado y de Gobierno.

Para Sánchez, es necesario hacer de las plataformas digitales un espacio saludable y, por ello, ha anunciado que la próxima semana su Gobierno aprobará una serie de medidas, entre ellas, esa prohibición de acceso a las redes sociales a menores de 16 años.

Las otras cuatro medidas pasan por "poner fin a la impunidad de los directivos para que sean legalmente responsables de las infracciones que se comentan en las plataformas digitales de las que son responsables", además de tipificar "como delito de la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal" y la creación de un "sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una Huella de Odio y Polarización". Finalmente, se abordarán junto a la Fiscalía "las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram".

Sánchez anunció igualmente la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer lo que ha denominado "una huella de odio y polarización". También ha señalado que España se ha unido a cinco países europeos en la Coalición de los Dispuestos Digitales para avanzar de manera coordinada y eficaz a nivel multinacional en la aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales.