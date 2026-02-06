Sánchez se desplaza a Andalucía para visitar las zonas afectadas por el temporal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este viernes a Andalucía, donde visitará las zonas más afectadas por la borrasca Leonardo, recoge EFE. Según han informado fuentes del Gobierno, Sánchez sobrevolará en helicóptero las zonas más afectadas para poder conocer de primera mano los daños ocasionados por el temporal.

Fuentes de Moncloa han explicado también que Sánchez prevé visitar a mediodía el Puesto de Mando Avanzado situado en el municipio gaditano de San Roque.

Tras interesarse por la situación y recabar información de los mandos operativos y autoridades que están al frente del dispositivo desplegado para atender a la población, evaluar daños y supervisar las infraestructuras, el presidente hará unas declaraciones a los medios en el ayuntamiento de la localidad.

Andalucía vive este viernes una jornada meteorológica algo más tranquila en la que volverán a abrir prácticamente todos los centros escolares. No obstante, 7.000 personas permanecen desalojadas por la crecida de los ríos en varias provincias andaluzas. Especial atención merece la localidad gaditana de Grazalema, evacuada en su totalidad por la enorme cantidad de agua que se acumula en el subsuelo.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha decidido evacuar de emergencia a los 1.500 habitantes de esa localidad gaditana "por prevención". Además de Grazalema, la Junta mantiene desplegados Puestos de Mando Avanzados (PMA) en Jerez de la Frontera y San Roque, en la provincia de Cádiz, y en Ronda y Casares, en Málaga, y se analizan nuevos desalojos en Arcos de la Frontera, El Puerto y Jerez.