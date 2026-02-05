La borrasca 'Leonardo' deja 7.000 desalojos en Andalucía, carreteras cortadas y desbordamientos

La borrasca Leonardo que afecta a la península ha vuelto a impactar con mayor dureza este jueves en Andalucía, donde se contabilizan ya más de 7.000 desalojos tras la evacuación de Grazalema (Cádiz) por riesgo de inundaciones, mientras sigue la búsqueda de una mujer que cayó a un río y un anciano ha resultado herido, informa EFE.

En la comunidad andaluza, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha decidido evacuar de emergencia a los 1.500 habitantes de esa localidad gaditana "por prevención". Esa cifra se suma a las casi 4.000 personas evacuadas de sus viviendas en localidades de Cádiz, Granada, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla.

Además de Grazalema, la Junta mantiene desplegados Puestos de Mando Avanzados (PMA) en Jerez de la Frontera y San Roque, en la provincia de Cádiz, y en Ronda y Casares, en Málaga, y se analizan nuevos desalojos en Arcos de la Frontera, El Puerto y Jerez.

En Málaga prosigue hoy el operativo de búsqueda y rescate de la mujer de unos 40 años que cayó ayer al río Sayalonga tratando de socorrer a su perro. En esa provincia, también un anciano de 81 años ha resultado herido leve al caerse parcialmente un muro de una vivienda de Genalguacil, en la Serranía de Ronda.

Sevilla cerraba por segunda vez en la historia las compuertas del Muro de Defensa para proteger al barrio de Triana de la crecida del Guadalquivir. Además, la Giralda suspendió temporalmente las visitas por el desprendimiento de una maceta de bronce que simula una azucena y que cayó a la calle esta mañana.

En la capital hispalense se han registrado daños además a unas 40 tumbas de su cementerio, así como más de 60 árboles.

La Agencia de Emergencias ha remitido un nuevo mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de quienes se encuentran en el entorno del Guadalete, en Jerez, y el Puerto, en Cádiz ante los desembalses extraordinarios en las presas de Bornos y Arcos, por lo que se espera una gran crecida del río Guadalete.

Decenas de incidencias Galicia

El temporal también ha sacudido con fuerza el noroeste. En Galicia se han suspendido todos los trenes con origen y destino en Vigo y se han registrado alteraciones en el aeropuerto y en su transporte marítimo.

Los efectos del temporal se notan especialmente en el sur de la comunidad, especialmente en las carreteras, donde se han registrado al menos 79 incidencias.

La Xunta ha activado la alerta naranja por lluvia en el interior de Pontevedra, donde se esperan acumulados de ochenta litros por metro cuadrado en doce horas y de cien litros en veinticuatro horas, e incluso puntualmente 120 litros.

Caos en carreteras

Un total de 165 carreteras siguen cortadas al tráfico (nivel negro) por lluvias, inundaciones y los desprendimientos que ha provocado la borrasca, tres de ellas de la red principal: la M-14 en Madrid para el acceso al aeropuerto; la A-44 en Campillo de Arenas (Jaén), sentido Granada, y la A-48 en Vejer de la Frontera (Cádiz), sentido Tarifa.

Según datos actualizados de la Dirección General de Tráfico (DGT), del total de vías cerradas al tráfico, 142 se localizan en Andalucía. De ellas, 39 pertenecen a la provincia de Cádiz, la más afectada.

Resto del país

En Castilla y León, el número de tramos de ríos de la cuenca del Duero que muestran incrementos relevantes de caudal ha aumentado hasta los 46, con tres de ellos en situación de alarma -nivel rojo- en las provincias de Salamanca, Soria y Ourense, otros diez en alerta -naranja- y otros 33 con aviso amarillo.

En Castilla-La Mancha se ha activado el Plan de Riesgo de Inundaciones (Pricam) en fase de alerta y el temporal ha afectado a 31 rutas escolares en Ciudad Real, Albacete o Guadalajara. En Talavera de la Reina el Tajo ha causado inundaciones en viviendas.

La borrasca Leonardo empezará a debilitarse el viernes, pero el sábado llega un nuevo ciclón Ver más

En Alcolea de Tajo (Toledo), una mujer de 67 años ha sido rescatada tras haber quedado atrapada en su vivienda debido a una inundación provocada por el desbordamiento del arroyo Bienvenida.

En Extremadura, los desalojos preventivos por el aumento del nivel de diversos ríos, con mayor preocupación en los cauces del Guadiana, Ardila, Alagón y Zapatón, afectan a un millar de residentes, principalmente de Jerez de los Caballeros y Badajoz, en una región que presenta una treintena de carreteras cortadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en X que sigue "con preocupación" la situación en las zonas afectadas, al igual que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha indicado en la misma plataforma que "el pueblo andaluz está viviendo días muy duros", por lo que es "imprescindible" seguir las recomendaciones de la Junta andaluza para "evitar mayores desgracias".