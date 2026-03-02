El Gobierno se desmarca del seguidismo europeo con Trump tras el ataque a Irán

El caos es total en Oriente Medio. La guerra se extiende fuera de las fronteras de Irán después del ataque del fin de semana a Teherán por parte de Estados Unidos y de Israel. Y las consecuencias son imprevisibles, mientras Donald Trump clama que la “gran ola” de la ofensiva está aún por llegar.

En mitad de esta guerra que se expande por minutos, España marca una posición diferente a la de las grandes potencias europeas. Mientras desde París, Berlín y Londres hay un respaldo explícito a las posiciones estadounidenses y al uso de la violencia para terminar con el régimen teocrático iraní, España está condenando firmemente tanto los ataques de Estados Unidos y de Israel como los de Irán en Arabia Saudí, Baréin, Catar, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait y Omán.

“Condenamos enérgicamente todos los ataques ilegales e indiscriminados contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo y otros países de la región. Como también condenamos el lanzamiento de misiles de Hezbolá y el ataque de Israel al Líbano”, expresó Sánchez el lunes.

El mensaje del Gobierno en mitad de esta nueva guerra es que se debe desescalar la situación y parar “de manera inmediata” la espiral, con la idea de que se vuelva a la diplomacia y al diálogo. “La violencia solo genera más violencia. Las bombas alcanzan objetivos militares, pero también calles, aeropuertos, colegios y hogares de civiles inocentes”, señaló Sánchez.

España, de esta manera, vuelve a marcar una posición clara y diferenciada dentro del marco internacional como ya hizo respecto al genocidio en Gaza. El Ejecutivo español se posicionó en contra de los ataques de Israel y a favor del reconocimiento del Estado palestino frente a las actitudes tibias de los grandes países, que luego han ido secundado estos postulados que en un primer momento parecían minoritarios en la escena internacional.

Ni Morón ni Rota

El Gobierno español rechaza practicar el seguidismo de Francia, Alemania y Reino Unido, que se han mostrado dispuestas a participar militarmente en la ofensiva contra Irán. Y el Palacio de la Moncloa lo hace no solo con palabras, sino que, además, no permite que se utilicen las bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) para esta intervención.

“Rotundamente, en las bases que hay en Morón y en Rota no se ha dado ningún tipo de asistencia, absolutamente ninguna, a esta actuación, a estos ataques que se están realizando”, aseguró la titular de Defensa, Margarita Robles, que entiende que para ese uso se deberían dar condiciones de una operación dentro del marco de la legalidad internacional, que no se producen en este caso, por lo que no es aplicable el tratado entre Madrid y Washington.

El mensaje tanto de Defensa como de Exteriores durante estas horas va en la apuesta por la vía diplomática y el rechazo de España a la operación militar. La negativa de España a que se usen las bases ha llevado a que Estados Unidos desplace a otras zonas sus aviones cisterna, como confirmó la propia Robles.

El Gobierno trata de marcar de manera clara ese mensaje frente a la posición de respaldo a Trump que mantienen las derechas. Robles lo verbalizó así: “Lo que tenemos que tener todos muy claro es que la violencia no es el camino, está muriendo mucha gente. Todos entendemos que el régimen de Teherán es terrible, dictatorial, donde se vulneran los derechos humanos, pero, al mismo tiempo, la respuesta tiene que ser siempre en el ámbito del ordenamiento jurídico internacional y de las vías diplomáticas. Están muriendo muchas personas inocentes. En ese sentido, la posición de España es la posición correcta”.

"Europa no puede ser tibia"

Respecto a las diferencias con Londres, París y Berlín, el ministro Albares señaló: “La posición es distinta. Cada país puede tomar sus decisiones. Nosotros creemos en nuestra posición, que es la que hemos trasladado a la Alta Representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, de desescalada y de regreso a las mesas de negociación. La violencia no trae estabilidad, paz y democracia. Lo que puede dar un anclaje sólido solo va a venir a través de la diplomacia. La violencia genera más violencia y caos”.

El Gobierno no está conforme con el comunicado lanzado por la Comisión Europea respecto a la guerra de Irán. El propio Albares trasladó a sus colegas de la UE que le hubiera gustado un mensaje “más claro y contundente” para defender la paz, el derecho internacional y la soberanía de los Estados: “Europa no puede ser tibia”.

En el Ejecutivo español hay una gran preocupación por las consecuencias y las ramificaciones imprevisibles de este conflicto, que no se trata de una mera guerra regional, sino que tiene implicaciones de todo tipo a nivel mundial. “Esto reverbera en el mundo entero”, como señaló el propio Albares.

El ministro de Exteriores convocó al embajador iraní en España, Reza Zabib, para trasladarle el rechazo y la condena a las acciones "injustificadas" de Irán contra los países del Golfo y Chipre, y exigirle que cesen "inmediatamente". No lo hizo, en cambio, con el de Estados Unidos, aunque en diferentes entrevistas rechazó que la acción unilateral de Washington tenga encaje en el ordenamiento de Naciones Unidas, además de lamentar que EEUU no informó a sus aliados antes.

Mientras, París y Berlín unen posturas. Este lunes, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciaron que han formado un grupo dedicado a la coordinación entre ambos países que incluye "consultas sobre la apropiada combinación de capacidades convencionales, de defensa antimisiles y nucleares”.

El canciller alemán, además, viaja este martes a Washington para reunirse con Trump después de mostrarle su apoyo a los bombardeos. Asimismo, Macron avanzó que Francia se lanza al refuerzo y modernización de su arsenal atómico como pilar clave de su estrategia de disuasión y defensa que ofrece también a sus socios europeos.

Puertas adentro

En clave interna en España, el ala de Sumar está respaldando la postura marcada por los socialistas. La vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, aseveró: "Le pido a la Unión Europea y al mundo que urge más que nunca la desescalada, urge el alto el fuego de todas las partes implicadas y urge más que nunca que la Carta de Naciones Unidas vuelva a ser respetada y aplicada".

Desde el PP, en cambio, se le exigió al Gobierno alinearse con la UE. "Nuestro partido, como no podía ser de otra manera, se adhiere al mensaje que ha lanzado la Unión Europea para que los esfuerzos diplomáticos contribuyan a salvaguardar la seguridad y la estabilidad en la zona", dijo desde la calle Génova la vicesecretaria de Política Social, Carmen Fúnez, que lamentó que “algo falla" cuando "los enemigos de la libertad" aplauden al Gobierno de Pedro Sánchez.