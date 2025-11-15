Merz rechaza colaborar con la ultraderechista AfD e insta a combatirla desde el centro

El canciller alemán, Friedrich Merz, rechazó este sábado cualquier colaboración entre el bloque conservador que lidera y la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y subrayó que es tarea común con los socialdemócratas, sus socios de coalición, demostrar que los problemas del país se pueden resolver desde el centro.

"No habrá una colaboración de la Unión con los que se hacen llamar Alternativa para Alemania, no la habrá", afirmó durante el congreso anual de la Junge Union (Joven Unión), las juventudes conservadoras, que se celebra en Rust, en el estado federado de Baden-Württemberg, en el sur del país.

"Y no habrá colaboración, no porque haya un cordón sanitario entre nosotros. Olviden esa palabra. Nos separan mundos de ese partido. No tenemos nada en común con ellos, nada en común", subrayó.

Agregó que en una coalición de gobierno naturalmente no todo es realizable al cien por cien como quisiera su bloque, formado por la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU) bávara.

"No tenemos la mayoría absoluta, estamos en una coalición", dijo, y aseguró que las circunstancias son más difíciles que en años anteriores, tanto en lo que respecta a la situación internacional como a la constelación política de los partidos.

En ese sentido, agregó que el bloque conservador naturalmente busca mayorías políticas, y lo hace en el centro político, señaló.

Por ello apeló al partido socialdemócrata a demostrar juntos que desde el centro es posible resolver conjuntamente los problemas del país.

"Y si lo demostramos, ya no hay más necesidad de una alternativa para Alemania", afirmó.

La tarea de hacer retroceder a AfD no sólo incumbe al bloque conservador, agregó, sino también, quizás ahora más que nunca, al Partido Socialdemócrata (SPD).

No sólo los conservadores han perdido votantes a favor de la formación ultraderechista; también el SPD está perdiendo una parte importante de su electorado, señaló al respecto.