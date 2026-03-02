Medios iraníes afirman que ha habido un ataque contra la oficina de Netanyahu en Israel

Medios iraníes, que citan a la Guardia Revolucionaria, informaron este lunes de que la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, resultó atacada durante la última oleada de misiles de las Fuerzas Armadas de Irán contra el Estado judío, según informa EFE.

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel que causaron la muerte del líder supremo del país, Ali Jameneí, Irán avisó a ambos países de que los golpearían con una fuerza sin precedentes.

Máxima tensión en Oriente Próximo: los posibles escenarios tras el asesinato del ayatolá Ali Jamenei Ver más

[Noticia en ampliación]