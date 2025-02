Zelenski niega tener conocimiento de ninguna reunión prevista con Rusia en Múnich

13:28 h

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considera que tanto su consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, como la diputada de Más Madrid Marisa Escalante “estuvieron mal” en la Asamblea este jueves en una intervención en la que el consejero dijo 'No me pongas morritos que me desconcentro'.

En declaraciones a los medios durante una visita a un colegio en el municipio de Las Rozas, Díaz Ayuso ha dicho que “por un lado él estaba interviniendo como consejero y no es propio que un diputado esté haciéndole gestos”, en referencia a la actitud de Escalante, que ve “fuera de lugar” y que ocasionó que Rodrigo se “desconcentró”.

“Creo que los dos no tuvieron el mejor comportamiento. Creo que los dos estuvieron mal”, ha dicho.

La presidenta ha añadido que Rodrigo “se disculpó”, por lo que no cree que este asunto "vaya mucho más allá”. "Creo que si bajamos el tono en ese aspecto no pasa nada”, ha zanjando.

Díaz Ayudo ha apuntado que le llama “más la atención" el hecho de "llevar a un terrorista al Congreso de los Diputados para poner en tela de juicio al Estado de derecho y al Estado. Eso lo llevo peor”, ha indicado, recordando la comparecencia, también este jueves, de un preso yihadista en una comisión de investigación de la Cámara Baja.