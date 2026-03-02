Sánchez condena los ataques de Irán a Israel, Chipre y varios países del Golfo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado "enérgicamente" los ataques "ilegales e indiscriminados" que en las últimas horas ha realizado Irán contra Arabia Saudí, Baréin, Catar, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait y Omán.

En un mensaje en sus redes sociales, Sánchez señala: "Condenamos enérgicamente todos los ataques ilegales e indiscriminados contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo y otros países de la región".

Irán ha bombardeado estos países como respuesta a los ataques recibidos por Estados Unidos e Israel, en una escalada bélica que se ha extendido también a Líbano. Sánchez ha añadido en su mensaje que "también condenamos el lanzamiento de misiles de Hezbolá y el ataque de Israel al Líbano".

"La violencia solo genera más violencia. Las bombas alcanzan objetivos militares, pero también calles, aeropuertos, colegios y hogares de civiles inocentes. Deben detener de inmediato esta espiral y volver al marco de la diplomacia y el diálogo", concluye el presidente del Gobierno.