Transparencia total
Transparencia total
Buscar

ATAQUE A IRÁN

Sánchez condena los ataques de Irán a Israel, Chipre y varios países del Golfo

  • Irán ha bombardeado estos países como respuesta a los ataques recibidos por Estados Unidos e Israel
  • Sánchez ha añadido en su mensaje que "también condenamos el lanzamiento de misiles de Hezbolá y el ataque de Israel al Líbano"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en un acto.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en un acto. Kike Rincón (Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado "enérgicamente" los ataques "ilegales e indiscriminados" que en las últimas horas ha realizado Irán contra Arabia Saudí, Baréin, Catar, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait y Omán. 

Máxima tensión en Oriente Próximo: los posibles escenarios tras el asesinato del ayatolá Ali Jamenei

Máxima tensión en Oriente Próximo: los posibles escenarios tras el asesinato del ayatolá Ali Jamenei

Ver más

En un mensaje en sus redes sociales, Sánchez señala: "Condenamos enérgicamente todos los ataques ilegales e indiscriminados contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo y otros países de la región". 

Irán ha bombardeado estos países como respuesta a los ataques recibidos por Estados Unidos e Israel, en una escalada bélica que se ha extendido también a Líbano. Sánchez ha añadido en su mensaje que "también condenamos el lanzamiento de misiles de Hezbolá y el ataque de Israel al Líbano". 

"La violencia solo genera más violencia. Las bombas alcanzan objetivos militares, pero también calles, aeropuertos, colegios y hogares de civiles inocentes. Deben detener de inmediato esta espiral y volver al marco de la diplomacia y el diálogo", concluye el presidente del Gobierno.

Más sobre este tema
logo infoLibre
stats