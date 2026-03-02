El Ejército de Israel lanza nueva oleada de ataques contra Hizbulá en el Líbano

Al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas en la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del Líbano, en respuesta a un ataque del grupo chií libanés Hizbulá en medio del conflicto con su aliado Irán. Informa EFE.

La mayor parte de las víctimas, 20 fallecidos y 91 heridos, se registraron en el extrarradio capitalino conocido como el Dahye, mientras que los restantes once muertos y 58 heridos tuvieron lugar a causa de los ataques en la región meridional del país, informó el Centro de Operaciones de Emergencia en un comunicado.

La oficina, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, alertó de que este es solo un balance "preliminar", por lo que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas.

Israel lanzó esta madrugada una intensa oleada de bombardeos contra del Dahye y el sur del país, lo que provocó numerosos desplazamientos desde esas zonas, llegando a colapsar las carreteras en dirección norte.

Las acciones tuvieron lugar después de que Hizbulá atacara con proyectiles y drones unas instalaciones militares en el norte de Israel, en lo que argumentó como una respuesta al asesinato del máximo líder iraní, Ali Jameneí, y a la continuación de los bombardeos israelíes contra el Líbano pese al alto el fuego de 2024.

A primera hora de este lunes, el Ejército israelí anunció una nueva ronda de bombardeos contra presuntos objetivos de Hizbulá, entre ellos almacenes de armas e infraestructura.

Además, el Ministerio de Salud iraní elevó este lunes a al menos 180 el número de fallecidos por el ataque en la escuela de Minap, en Irán, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa comenzada el sábado.

A primera hora del lunes, la defensa aérea del país derribó un caza F-15 de Estados Unidos que pretendía atacar el territorio iraní y la aeronave cayó en Kuwait, según informaron medios iraníes.

Reunión de emergencia

El Consejo de Ministros del Líbano inició este lunes una reunión de emergencia para abordar la oleada de ataques israelíes en marcha desde la madrugada contra diferentes áreas del país, incluidos los suburbios de Beirut.

El encuentro, que tiene lugar en el Palacio Presidencial en presencia del jefe de Estado, Joseph Aoun, arrancó con un minuto de silencio por las víctimas de los bombardeos que sacudieron sobre todo el sur del Líbano y el extrarradio capitalino, informó la Presidencia en su cuenta de X.

Según un breve comunicado del Gabinete de Ministros, la reunión fue convocada a primera hora de la mañana para estudiar "los desarrollos ocurridos desde al medianoche y sus repercusiones, así como para tomar las medidas necesarias".

La Guardia Revolucionaria iraní anuncia ataques contra Israel

La Guardia Revolucionaria iraní informó este lunes de una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en varios puntos de Israel, que junto con Estados Unidos lanzó una guerra contra el país persa el sábado.“

La décima oleada de la operación Promesa Verdadera 4, con la maniobra de los misiles Jeibar, abrió las grandes puertas del fuego sobre los territorios ocupados”, anunció el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado, recogido por la agencia Tasnim.

"Consecuencias profundas para los responsables"

El ministro de Exteriores Iraní, Abás Araqchí, se dirigió este lunes formalmente a la ONU para informar sobre "consecuencias profundas y de largo alcance para los responsables", en respuesta al asesinato del ayatolá Alí Jameneí tras el ataque.

"Este comportamiento no solo viola los principios establecidos del derecho internacional; más bien, causará imprudentemente problemas imprevistos y peligrosos, y socavará los cimientos de la igualdad soberana de los Estados y la estabilidad del sistema internacional", escribió el jefe de la diplomacia iraní en su cuenta de Telegram.

En su escrito, acusó directamente a "Estados Unidos y el régimen israelí" de atacar "deliberadamente al más alto funcionario de un Estado miembro independiente de las Naciones Unidas", y aseguró que "este ataque tiene consecuencias profundas y de gran alcance, de las cuales los perpetradores son plenamente responsables".