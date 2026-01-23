La Fiscalía archiva la investigación por agresión sexual contra Julio Iglesias por falta de competencia

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias de investigación abierta contra Julio Iglesias por "falta de jurisdicción de los tribunales españoles" y, por tanto, "falta de competencia" del Ministerio Público para investigar. El cantante fue denunciado, junto con otras dos personas, por presuntos delitos de agresión sexual y trata de seres humanos, entre otros. Los hechos habrían ocurrido entre enero y octubre de 2021 en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas. Una de las denunciantes, representadas por la asociación Women''s Link Worldwide, era empleada del hogar. La otra, fisioterapeuta.

Julio Iglesias publica mensajes privados de sus empleadas para defender su inocencia Ver más

En el decreto de archivo, el Ministerio Público hace un análisis de su competencia para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados. En él, recuerda que la Audiencia Nacional, siguiendo los criterios del Tribunal Supremo, ha establecido a raíz de la reforma de la justicia universal que España "no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país".

Especialmente, continúa, cuando las víctimas son extranjeras y residen fuera, los autores también lo son o no se encuentran en territorio español y los hechos pueden investigarse en el Estado en el que ocurrieron. "Tras la reforma, (...) España solo interviene si el Estado directamente competente no puede o no quiere investigar y así se acredita", recoge el escrito, que continúa: "La jurisdicción universal española es residual y tasada". Y culmina: "El criterio decisivo es la existencia de vínculo relevante con España, que en este caso no existe".

Con esto sentado, la fiscal señala que en este caso las víctimas son extranjeras que no residen en España. También recuerda que los denunciados, de tres nacionalidades distintas –española, brasileña y colombiana–, no se encuentran en el país, que los hechos se atribuyen a países plenamente competentes y que no consta denegación de extradición. En definitiva, "no concurre territorialidad", ni requisitos del principio de personalidad activa ni se da "ninguna de las conexiones materiales exigidas" por el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.