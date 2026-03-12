Morrissey suspende su concierto en Valencia porque "el ruido" le impidió dormir

El cantante inglés Morrissey ha anunciado que no podrá ofrecer el concierto programado para esta noche en Valencia, el primero de los tres que iba a dar en España dentro de su gira europea, por falta de sueño y "debido al ruido" en la capital valenciana, que se prepara ya para celebrar sus Fallas.

En un comunicado colgado en su página web, el exlíder de The Smiths señala que llegó a Valencia, que a partir de este fin de semana celebra sus días grandes de Fallas, desde Milán (Italia) en coche, "pero no ha podido descansar allí debido al ruido".

"El espectáculo no se cancela. Las circunstancias lo hacen imposible", concluye el comunicado; fuentes de la promotora del concierto han confirmado a EFE que el recital sí está cancelado.

En otros comunicados posteriores, el equipo de Morrissey ofrece más detalles. Uno de ellos está titulado 'Mental in Valencia', parafraseando así la letra y la breve mención valenciana de su polémica canción contra la tauromaquia 'The bullfighter dies'.

"Tras dos días de viaje por carretera, Morrissey llegó al hotel en Valencia a última hora del miércoles. No pudo dormir ni descansar durante la noche debido al ruido del festival, las voces tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía. Esta experiencia dejó a Morrissey en un estado catatónico", explica.

En otro comunicado posterior, titulado 'Oh Val-en-cia so much to answer for' -'Oh, Val-en-cia, hay mucho que responder', parafraseando otro verso de una canción de los Smiths, 'Suffer little children' pero cambiando la alusión a Manchester por la capital valenciana-, señala que Morrissey "ha descrito su hotel en la Plaza Manises", pegado al Palau de la Generalitat y en pleno centro histórico de la ciudad, como "un infierno indescriptible".

"Tardaré un año en recuperarme. Y eso es quedarse corto", recoge el comunicado con un entrecomillado del artista.

Este concierto iba a ser el primero que el cantante de Manchester iba a ofrecer en España dentro de su gira de presentación de su nuevo disco, 'Make-up is a lie', que en principio está previsto que continúe este sábado en Zaragoza y el próximo lunes en Sevilla.

Las cerca de 1.500 entradas del Auditorio del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia se agotaron hace meses a los pocos minutos de ponerse a la venta y este concierto iba a ser el primero que el exvocalista de The Smiths ofreciera en la capital valenciana durante sus 40 años de trayectoria.

Por el momento se desconoce si la promotora del concierto ofrecerá alguna solución para quienes habían comprado entrada para este espectáculo.

Esta suspensión supondría la primera de la actual gira europea de Morrissey, quien en el último mes ha actuado ya en Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Inglaterra, Francia, Suiza e Italia; su último concierto, precisamente, fue el pasado lunes en Milán.